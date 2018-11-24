HABER

DHA İSTANBUL - ERDOĞAN ADAYLARI AÇIKLIYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıklıyor.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Burada bir kez daha Sayın Bahçeli ve Milleyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkürümü, şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.
Erdoğan, "Bugün 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde gösterceğimiz AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezindeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız" diye konuştu. Erdoğan, seçim menifestosunu önümüzdeki ay adayların tamamını ilan ettikten sonra açıklayacaklarını belirtti.

"AK PARTİ'NİN HER SEÇİMDE OY HEDEFİ, MÜMKÜNSE YÜZDE 100'ÜN DESTEĞİNİ ALMAKTIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Biz her şeyden önce kalpleri feth etmenin mücadelesi içinde olduk. Seçimler sandıkta değil, gönüllerde kazanılır veya kaybedilir" dedi. Erdoğan, "AK Parti'nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Bu orana ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde iktidaramız tehlikeye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Aynı şekilde oy oranımız yükseldiğinde gücümüzü tahkim ettiğimiz için değil milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığımız için seviniyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları alfabetik sırayla okuyarak sahneye davet etti.

Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şöyle
-Adıyaman: Süleyman Kılınç,
-Amasya: Cafer Özdemir
-Antalya: Menderes Türel
-Ardahan: Yunus Baydar
-Artvin: Mehmet Kocatepe
-Bartın : Yusuf Ziya Aldatmaz
-Batman: Murat Güneştekin,
-Bayburt: Fatih Yumak
-Bitlis: Nesrullah Tanğlay
-Bolu: Fatih Metin,
-Burdur: Deniz Kurt
-Bursa: Alinur Aktaş
-Denizli: Osman Zolan
-Diyarbakır: Cumali Atila,
-Düzce: Faruk Özlü
-Elazığ: Şahin Şerefoğulları.
-Erzurum: Mehmet Sekmen
-Gaziantep: Fatma Şahin,
-Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Erdoğan'ın konuşması
- Detaylar

PARTNERVajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...Vajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...
Beylikdüzü’nde ‘Çocuk Meclisi’ toplandıBeylikdüzü’nde ‘Çocuk Meclisi’ toplandı
Ak Parti'nin Diyarbakır adayı, Başkan Vekili Cumali AtillaAk Parti'nin Diyarbakır adayı, Başkan Vekili Cumali Atilla
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

27 Kasım'da İstanbul için korkunç plan! Yakalandılar

27 Kasım'da İstanbul için korkunç plan! Yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.