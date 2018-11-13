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DHA İSTANBUL- ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA AÇTIĞI 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASINDA KARAR ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:14 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan'ın Mann Adası belgeleri ve kozmik odaya ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Mann Adası belgeleri ve kozmik odaya ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan katıldı.

REDDİ HAKİM TALEBİ TEKRAR REDDEDİLDİ
Davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan daha önce yaptıkları reddi hakim talebini yeniledi. Mahkeme, davalının reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu gerekçe göstererek reddetti. Son sözü sorulan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, "Bundan sonraki davacı taraf sayın Cumhurbaşkanı olduğu zaman davanın doğrudan kabulüne karar verelim. Davalı tarafın delilleri toplanmadığı gibi talepleri de kanuna ve hukuka aykırı önceden doldurulmuş gerekçelerle geri çevrilmektedir" dedi.

Avukat Çağlayan, "Bu dosyada şunu görüyoruz; davacı taraf bir iddiada bulunmuştur, davalı tarafın bir beyanda bulunmuştur. Sadece bu beyanda bulunup bulunmadığı araştırılmış, bu beyanın haklılığı, haksızlığı konusunda herhangi bir araştırma yapılmamıştır" dedi. Meslek kuralları gereği de savunma yapmalarının ve dosyaya ilişkin beyanda bulunmalarının herhangi bir anlamı olmadığını söyleyen avukat Çağlayan, "Dosyada karar kurulması aşamasında bulunmamızla bulunmamamız arasında bir fark olmadığından dolayı biz duruşmayı bu noktada terk ediyoruz" dedi.

AVUKATLAR TARTIŞTI
Bunun üzerine davacı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Sizde mi cübbe çıkartacaksınız, yapmayın ya. Mesleğiniz çok kutsal. Mahkemeyi siyaset meydanına çeviriyorsunuz" dedi. Avukat Yıldız, "Delillerimizi dosyaya koyduk, tüm deliller toplanmıştır. Davayı kaybedeceklerini anladıkları için bu yönde de emsal kararlar olmasına rağmen usulsüz beyanlarını kabul etmiyoruz, davanın kabulünü istiyoruz" dedi.
Avukat Çağlayan, delillerinin toplanmadığını öne sürerek, "Belgeleri mahkemeye getirip sunma imkanımız bulunmamaktadır, zira bu belgeler savcılıktadır. Savcılık da belgelerin gerçek olduğunu kabul etmiştir" dedi. Bu sırada Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ile avukat Çağlayan bir süre tartıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI DURUŞMAYI TERK ETTİ
Avukat Çağlayan, kararın açıklanacağı sırada duruşma salonunu terk etti. Kararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek davalı Kılıçdaroğlu'nun davacı Erdoğan'a 130 TL manevi tazminatı faizi ile ödemesine karar verdi.

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