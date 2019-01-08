HABER

DHA İSTANBUL - EREN ERDEM TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:52 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.

PARTNERDenizin ortasında aşka geldiDenizin ortasında aşka geldi
Rus savaş gemisi 'Severomorsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Severomorsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Turist sayısı 3'e katlandı! Oraya giden hayran kalıyorTurist sayısı 3'e katlandı! Oraya giden hayran kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turist sayısı 3'e katlandı! Doğu Ekspresi'ne binen soluğu Medeniyetler Beşiği'nde alıyor

Turist sayısı 3'e katlandı! Oraya giden hayran kalıyor

Sosyal medyanın popüler rotalarına bir rakip daha çıktı! Barış Manço ilham almıştı

Sosyal medyanın popüler rotalarına bir rakip daha çıktı!

Meclis koridorları karıştı! AK Parti ve HDP'li vekiller arasında yumruklu kavga

Meclis koridorları karıştı!

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Barış Yarkadaş: Eren Erdem'in babası, cezaevi önündeki konuşmadan sonra işten çıkarıldı

Sert tepki göstermişti! İşten çıkarıldı

Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan için istenen ceza belli oldu

Balyoz davası savcısı için istenen ceza belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.