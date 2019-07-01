HABER

DHA İSTANBUL - ERGENEKON DAVASINDA KARARIN SAAT 14.00'DA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında kararın saat 14.00 açıklanması bekleniyor.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında kararın saat 14.00 açıklanması bekleniyor.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Alparslan Aslan, başka suçlardan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal getirildi. Aralarında Erol Mütercimler, Oktay Yıldırım, Emin Şirin'in aralarında bulunduğu 30'u aşkın tutuksuz sanık ve çok sayıda avukat da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada önceki celse savunmasını hazırlaması için süre verilen tutuklu sanık Bedirhan Şinal'in avukatı, mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme, avukatın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle mazeretini reddetti. Daha sonra sanık Bedirhan Şinal, savunmasını yaptı. Şinal, "Ergenekon kumpastır. Ben de bu kumpasta kullanılan figürdüm. Ergenekon'un kumpas olduğunu itiraf edince FETÖ'cü hakimler bana ceza verip yıllarca içeride tuttular. 20 yıl hapis verdiler. Cumhuriyet saldırısıyla alakam yok. Vicdani bir karar verilsin. Bu sefer de kurban edilmemeyi diliyorum" dedi. Şinal'in savunmasının ardından mahkeme başkanı tüm savunmaların tamamlandığını belirtti.
Sanıkların son sözlerini alan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararı açıklamak üzere duruşmayı saat 14.00'e erteledi.

Görüntü dökümü:
----------------
//////
Sanıkların adliyedeki görüntüsü

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Otomobil fiyatına tespihOtomobil fiyatına tespih
En güzel köpek seçildiEn güzel köpek seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini fosil müzesine çevirdi!

20 yıldır bunu yapıyor! Evinde binlercesini saklıyor

SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye düşen 'füze' ile ilgili açıklama

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Ergenekon davasında karar günü

Ergenekon davasında karar günü

Antalya'da orman yangını!

Antalya'da orman yangını!

Muğla'da patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

Domuz bağıyla bağlayıp, işkence yaptılar!

Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.