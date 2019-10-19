DHA İSTANBUL - ESAD, REJİM YANLISI OLMAYANLARA ZULMEDİYOR

Hilal ÖZTÜRK- Ali ABLAY- Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, (DHA) SURİYELİ mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin haklarını korumak amacıyla, Suriyeliler tarafından kurulan Suriye Vatandaşlık Onuru Derneği (SACD), rejim tarafından kontrol edilen bölgelerde neler yaşandığını ortaya koyan bir araştırma raporu yayınladı. Rapora göre Esad yönetiminde olan bölgelerde, muhalif gruplarla bağlantısı olmasa dahi rejim yanlısı olmadığı düşünülen Suriyelilere insan hakkı ihlalinin yapılmaya devam edildiği tespit edildi. Esad rejimi yanlısı olmadığı düşünülenlere keyfi tutuklamalar, zorla çalıştırma, zorla askere alma, haraç ve temel hizmetlerin sağlanmaması gibi insan hakları ihlallerinin yaygın ve sistematik bir şekilde işlenmeye devam ettiği belirtildi.

DERNEK ÜYESİ KHATTAM: ‘SURİYE’YE DÖNENLERİN YÜZDE 60’I TUTUKLANDI

SACD yetkilisi Muhammed Khattam derneğin siyasi bir bağlantısı olmadığını ve taraf olmadan bu raporu hazırladıklarını belirterek çarpıcı bilgiler sundu ve şunları söyledi: "Bizim derneğimizin siyasi bağlantısı yoktur ve tamamen Suriye vatandaşları tarafından kurulmuş bir dernektir. Hiçbir siyasi taraf ile bağımız yoktur. Bu rapor 165 kişi baz alınarak ve farklı şehirlerden oluşan bir rapordur. Halep, Şam, Humus ve Guta'da yaşayan katılımcılar tarafından oluşturulmuştur. Böyle bir rapor daha önce hazırlanmadı. Raporumuz, rejim bölgesinde yaşayan Suriyelilerin neler yaşadıklarını ve Esad rejimi tarafından nasıl yaptırımlarla karşılaştıklarını anlatıyor. Biz hem bu 165 kişiyi hem de yakınlarını baz alarak hazırladık bu raporu ve rapordaki rakamlar birçok şeyi ifade ediyor. Suriye'ye dönenlerin yüzde 62'lik bir kısmı tutuklandı ya da yakınları tutuklandı. Suriye'ye bu durumda dönmek hiç iyi bir şey değil. Suriye'de yaşayan Suriyelilerin yüzde 60'lık bir kısmı Suriye’den çıkmak istiyorlar. Çünkü Esad sürekli daha fazla baskı yapıyor. Dönen Suriyeliler Esad rejimi tarafından tutuklanıyor ya da askere gönderiliyorlar. 2011’den 2016 yılına kadar Suriye'de olmasanız bile Esad rejimi elektrik, su, diğer hizmetleri vermese bile bu faturaları ödemek zorunda bırakıyor. Suriye'ye dönenlerin yüzde 65'i bu faturaları mecbur ödediler, çünkü Suriye hükümetinden bir belge almak istiyorsan önce bu faturaları ödemek zorunda bırakılıyorsunuz. Bir örnek vereyim 65 yaşındaki yaşlı bir adamın bütün çocukları Suriye'den çıktılar. Bir tane 18 yaşındaki oğlu kaldı yanında. Esad rejimi onun oğlunu aldı ve askere gönderdi" dedi.