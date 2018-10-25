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DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA FABRİKALAR ALEV ALEV YANIYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 08:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Esenyurt'ta bir palet fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir palet fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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