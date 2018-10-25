DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA FABRİKALAR ALEV ALEV YANIYOR (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ \/ \u0130STANBUL DHA\nEsenyurt'ta bir palet fabrikada \u00e7\u0131kan yang\u0131n b\u00fcy\u00fcyerek yan fabrikalara da s\u0131\u00e7rad\u0131. \u00c7ok say\u0131da itfaiye yang\u0131na m\u00fcdahale ediyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------------\n-Olay yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler\nDHA FEEDPARTNERMutluluktan a\u011flad\u0131mHeyelana kap\u0131lan midib\u00fcste bir ki\u015fi toprak alt\u0131nda kald\u0131Esenyurt'ta fabrika yang\u0131n\u0131!
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