HABER

DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 07:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTABUL DHA - ESENYURT D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTABUL DHA - ESENYURT D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Saadetdere mevkiinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki 06 DD 4656 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil önünde seyreden Ali Göbüç'ün kullandığı 34 KF 8702 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yola geçerek önce bir iş yerinin reklam tabelasına ve duvarına sonra da 50 metre sürüklenerek durdu. Kazada araçta bulunan Oğuz Şahin, Mustafa Enver Erkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Ali Göbüç de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken yan yol ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri de kazalı araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
---------------------------
- Kazanın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan araçlar
- Polisin çalışması
- Görgü tanığı ile röp.
- Araçların çekilmesi
- Hasar alan iş yerinin görüntüsü
- Genel ve detaylar

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "Biz, Cumhur ittifakını bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği üzerine kurduk"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "Biz, Cumhur ittifakını bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği üzerine kurduk"
Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...

Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'den kahreden şehit haberi

TSK duyurdu! Cumartesi sabahı kahreden haber

Ege'de Kuşadası açıklarında deprem! (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ege'de korkutan deprem!

TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...

Akılalmaz olay! Küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi öldürdü

Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.