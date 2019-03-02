DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTABUL DHA - ESENYURT D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Saadetdere mevkiinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki 06 DD 4656 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil önünde seyreden Ali Göbüç'ün kullandığı 34 KF 8702 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yola geçerek önce bir iş yerinin reklam tabelasına ve duvarına sonra da 50 metre sürüklenerek durdu. Kazada araçta bulunan Oğuz Şahin, Mustafa Enver Erkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Ali Göbüç de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken yan yol ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri de kazalı araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- Polisin çalışması

- Görgü tanığı ile röp.

- Araçların çekilmesi

- Hasar alan iş yerinin görüntüsü

- Genel ve detaylar

