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DHA İSTANBUL - EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ'NDE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ; 3 BİNA BOŞALTILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkedildi.
Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevkedildib. Hastanenin arkasında bulunan 3 bina ise boşaltıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Hastaların sevkedilmesi
-Havadan görüntüler
-Boşaltılan hastane

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