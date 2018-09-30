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DHA İSTANBUL - FATİH'TE BOĞAZI KESİLMİŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, DHA Fatih, Yenikapı sahilindeki kayalıklarda boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu.

Haber- Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, DHA
Fatih, Yenikapı sahilindeki kayalıklarda boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre saat 08.00 sıralarında Yenikapı sahil kayalıklarında balıkçılar bir erkek cesedi gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Ekipler, yaptığı inceleme sonucunda cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu, boğazının kesildiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın cinayet olması ihtimali üzerine çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerin çalışmaları
-Cesetten görüntü
-Genel ve detaylar

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