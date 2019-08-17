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DHA İSTANBUL-  FATİH'TE METREKAREYE ORTALAMA 110 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamaya göre Fatih'te metrekareye ortalama 110 kg yağış düştü.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamaya göre Fatih'te metrekareye ortalama 110 kg yağış düştü.
İBB'den İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yağmurun Boğaz çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olarak etkili olduğu kaydedildi. Yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Şehir hatları, İDO, BUDO seferlerinde iptaller yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg yağış kaydedildi. Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü. İBB ekipleri sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor. Beyaz Masa'ya 2 bin 414 ihbar geldi. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut beraberindeki teknik ekiple Fatih, Eminönü bölgesinde yaşanan su baskınlarını ve İBB'nin yaptığı çalışmaları yerinde inceliyor.

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