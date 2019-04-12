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DHA İSTANBUL - Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 01:34 | Son Güncelleme

TÜRK Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

DHA İSTANBUL - Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti

Muhammed KILIÇ / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden de taziye mesajı yayımlandı.
"CAN BARTU'MUZU KAYBETTİK
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

FOTOĞRAFLI

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu (D. 31 Ocak 1936, İstanbul), Türk eski futbolcu ve basketbolcu.
31 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora, Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol millî takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.
1956'da, Fenerbahçe'de profesyonel futbol kariyerine başladı. 1961'de İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. Daha sonra Venezia ve Lazio'da da oynadı. 1967'de Fenerbahçe'ye döndü. Sarı-lacivertli forma altında toplamda 162 lig maçı oynadı, 62 gol attı.
Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, millî Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
1958'deki Türkiye-Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine son 7 dakika kaleye geçti ve bu tecrübesinde 1 gol yedi. A millî formayı toplamda 26 kez giydi ve 6 gole imza attı.
FUTBOL SONRÜSI SPOR YORUMCULUĞU YAPTI
1970'te futbolu bırakan Can Bartu, spor yazarlığına başladı. Günümüzde ise Fenerbahçe Televizyonu'nda Can Bartu ile Futbol Gündemi programında yorumculuk yaptı.

DHA İSTANBUL - Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti

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