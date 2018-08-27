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DHA İSTANBUL - FERİBOTTA KAMYON DEVRİLDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 23:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA  Yalova-Yenikapı seferini yapan arabalı vapurda bir kamyon, feribotun seyri sırasında devrildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Yalova-Yenikapı seferini yapan arabalı vapurda bir kamyon, feribotun seyri sırasında devrildi. Feribot, Yenikapı'ya iskelesine yanaştı.

Görüntü Dökümü:
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- Feribottan görüntüler
- Detaylar

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Feribotta kamyon devrildi (1)Feribotta kamyon devrildi (1)
Son dakika! Feribotta kamyon devrildiSon dakika! Feribotta kamyon devrildi
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