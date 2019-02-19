DHA İSTANBUL - FETÖ SORUŞTURMASINDA 53  MUVAZZAF ASKERE GÖZALTI KARARI

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul'da yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen askerlerin 17'sinin İl Jandarma Komutanlığı, 19'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 8'inin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.
Şüpheli askerlerin 1'inin albay, 2'sinin binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 25'inin astsubay, 13'ünün uzman jandarma ve birinin ise çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
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