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DHA İSTANBUL - FİDYE İÇİN KAÇIRIP YAPTIKLARI İŞKENCEYİ AİLESİNE GÖSTERMİŞLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 13:56 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kaçırılarak ailesinden 6 bin dolar fidye istenen Pakistan uyruklu Obaıt Khan (37) polis tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kaçırılarak ailesinden 6 bin dolar fidye istenen Pakistan uyruklu Obaıt Khan (37) polis tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Obaıt Khan'ın ailesini cep telefonuyla görüntülü aradıkları, yaptıkları işkenceyi gösterip parayı tahsil etmeye çalıştıkları öğrenildi.

KONSOLOSLUK POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, Obaıt Khan'ın kaçırıldığını ve ailesinden fidye istendiğini belirterek, yardım istedi. Konsolosluk yetkilileri Obaıt Khan'ın ağabeyinin Pakistan'da başvuru yaptığını, 6 bin dolar fidye istendiği bilgisini verdi.

KAÇIRANLARDAN BİRİ MAĞDURUN EVİNDE YAKLANDI
Gasp Büro Amirliği, Rehine kurtarma ve müzakare timleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis bir süre önce hayat sigortası yaptırdığı öğrenilen Obaıt Khan'ın İstanbul'da kaldığı evi tespit etti. Bahçelilevler, Hürriyet mahallesinde bulunan mağdurun evine giden polis ekipleri burada Aqıp M.(20) ile karşılaştı. Şüpheli sorgulandı ve Gültepe'de gösterdiği bir eve polis baskını yapıldı.

KAÇIRILAN GENÇ KURTARILDI
Rehine kurtarma ve müzakere timleri tarafından eve yapılan baskında bir odada zorla tutulan Obaıt Khan kurtarıldı. Evde bulunan Shhdad A.(22) ve Usrman M.(20)'yi gözaltına alındı. Kurtarılan Obaıt Khan'ın bir hafta zorla tutulduğu evde işkenceye maruz kaldığı, şüphelilerin Obaıt Khan'ın ailesini cep telefonuyla görüntülü arayarak, yaptıkları işkenceiyi gösterip parayı tahsil etmeye çalıştıkları öğrenildi. Bir sünger fabrikasında işçi olarak çalışan Obaıt Khan', Asayiş Şube Müdürlüğünde konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kurtarma operasyonu
-Şüphelilerin adliyeye sevki

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