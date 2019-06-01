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DHA İSTANBUL- FİKİRTEPE'DE METRUK BİNALARDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kadıköy Fikirtepe'de metruk binalarda yaşayanlar tahliye ediliyor.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy Fikirtepe'de metruk binalarda yaşayanlar tahliye ediliyor.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanındaki metruk binalar, belediye ekipleri tarafından boşaltılmaya başlandı. Kadıköy Belediyesine bağlı ekipleri, polis desteğiyle kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binalara geldi. Binalarda yaşayan yabancı uyruklu çok sayıda kişi belediye tarafından dışarı çıkartıldı. Ardından metruk binaların içindeki bu kişilere ait malzemeler kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi. Kentsel dönüşüm alanında yapılan çalışmalar sırasında çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Binaların, boşaltma işlemi bittikten sonra tamamen yıkılacağı öğrenildi.

Geçen pazar günü boşaltılan bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü

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-Metruk bina içindeki yabancı uyruklular

-Mahalle sakini ile belediye ekipleri arasında çıkan tartışma

-Dışarıda bekleyen yabancı uyruklu vatandaşlar

-Belediye ekiplerinin binaları boşaltma çalışması

-Kentsel dönüşüm alanındaki çevik kuvvet ekipleri

-Yanan bina ve alanın havadan görüntüsü (arşiv)

-Yangında ilgili arşiv

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