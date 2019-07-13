HABER

DHA İSTANBUL - FSM'DE ASFALT YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 05:05 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - 27 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlayan asfalt yenileme çalışmaları 17'nci gününde de tüm hızıyla sürüyor.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - 27 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlayan asfalt yenileme çalışmaları 17'nci gününde de tüm hızıyla sürüyor.

27 Haziran'da FSM Köprüsü'nün Kocaeli istikameti ulaşıma kapatılarak başlayan asfalt yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 17'nci gününde yoldaki ilk kat asfalt olan 'Mastik Asfalt'ın döşenmesiyle ilk etap tamamlandı. Araçların üzerinden gideceği son kat asfaltın dökülmeye başlanması için çalışmalar sürüyor. Çalışmaların son bölümünde 'Taş Mastik Asfalt' dökülerek şeritler çizilecek ve kapatılan bölümler ulaşıma açılacak. Açılışla birlikte, köprünün Edirne yönündeki diğer 4 şerit trafiğe kapatılarak aynı çalışmalar tekrar edilecek.

Belediye ekipleri, çalışmalarını 3 vardiya şeklinde 24 saat aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Köprüdeki dökülen asfalttan detaylar
-Köprü üzerindeki yoğunluk
-Anadolu Yakası'nda normal seyreden araçları
-Genel ve detaylar

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
İki kamyon kafa kafaya çarpıştı! Tonlarca vişne etrafa saçıldı!İki kamyon kafa kafaya çarpıştı! Tonlarca vişne etrafa saçıldı!
Erdoğan'dan o öneriye destek!Erdoğan'dan o öneriye destek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

Cebelitarık polisi İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı

Cebelitarık polisi İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kamyon kafa kafaya çarpıştı! Tonlarca vişne etrafa saçıldı!

İki kamyon kafa kafaya çarpıştı! Tonlarca vişne etrafa saçıldı!

Erdoğan'dan 'Ağaç Dikme Bayramı' önerisine destek

Erdoğan'dan o öneriye destek!

Drift atan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı!

Şehri birbirine kattı! Yakalandığında ilk sözleri bu oldu!

Karayolunda KBRN alarmı! Ekipler maskelerle müdahale etti!

Karayolunda KBRN alarmı! Ekipler maskelerle müdahale etti!

Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi vefat etti

Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi vefat etti

Denizli’de feci kaza: 4’ü çocuk 11 yaralı

Denizli’de feci kaza: 4’ü çocuk 11 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.