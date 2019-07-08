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DHA İSTANBUL - FSM'YE 12. GÜNÜNDE İLK KAT ASFALT ATILMAYA BAŞLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfaltlama işlemi başladı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfaltlama işlemi başladı. Köprünün kapatılan 4 şeridinde asfaltlama, kumlama ve izolasyon malzemeleriyle boyama işleri aynı anda sürdürülüyor. İlk katın ardından ikinci kat asfaltlama işlemine geçilecek. Çalışmalar daha sonra Edirne istikametinde 4 şeritte tekrarlanacak.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındı. Ortaya çıkan köprünün demir tabliyelerindeki zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizlendikten sonra iki ayrı izolasyon malzemesi sürüldü.

12. GÜNDE İLK KAT MASTİK ASFALT ATILDI
İzolasyon malzemesinin kurumasının ardından köprü üzerinde ilk kat asfalt döküm çalışmaları başlandı. "Mastik Asfalt" olarak adlandırılan ilk kat asfalt özel bir makineyle köprü üzerinde izolasyon malzemelerinin üzerine seriliyor. Üzerine silindir çıkmayan bu ilk kat asfalt kendi kendine kurumaya bırakılıyor. Şu anda köprünün kapatılan 4 şeridi orta bölüme kadar ilk kat asfaltlanmış durumda. Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemeleriyle boyama işlemleri sürüyor. Köprüde yapılan çalışmalar sırasında bir yandan da tabliyeler arasındaki kaynak noktaları da kontrol edilerek yıpranmış olanlar yenileniyor. Köprüde şu anda asfalt, kaynak, kumlama ve izolasyon malzemelerinin sürülme işlemleri aynı anda yapılıyor. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.

İKİNCİ KAT ASFALTIN ATILMASININ ARDINDAN ŞERİTLER TRAFİĞE AÇILACAK
Köprüde ilk kat asfaltlamanın ardından son kat olan "Taş mastik asfalt" döküm işlemine başlanacak. Oldukça dayanıklı ve özel bir asfalt türü olan bu "Taş mastik asfalt"ın dökümünün ardından silindirle sıkıştırılacağı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR
Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihi olarak vermişti.
Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu ise devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet köprüsü girişlerinde her iki yakaya geçişlerde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Köprüdeki çalışmalarda son durum (bu sabah)

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