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DHA İSTANBUL - GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN PANİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 03:32 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Galatasaray Üniversitesi'nin Çırağan Caddesi üzerinde bulunan Ortaköy Yerleşkesi'nde yangın paniği yaşandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Galatasaray Üniversitesi'nin Çırağan Caddesi üzerinde bulunan Ortaköy Yerleşkesi'nde yangın paniği yaşandı. Sistem Odası'nda çıktığı öğrenilen ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Galatasaray Üniversitesi'nin Çırağan Caddesi'nde bulunan Ortaköy Yerleşkesi'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Yerleşkede Sistem Odası'nda çıktığı öğrenilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
6 YIL ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI
Aynı yerleşkede 22 Ocak 2013'te büyük bir yangın çıkmış, yangın sonucu yaklaşık 150 yıllık tarihi bina büyük çapta hasar görmüş ve çatısı çökmüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İtfaiye araçlarının üniversitenin içine girişi
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Üniversite binası içindeki itfaiye araçları
-Meraklı vatandaşların çalışmaları izlemesi
-İtfaiye araçlarının olay yerinden ayrılması
-Genel ve detay görüntüler

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