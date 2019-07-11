HABER

DHA İSTANBUL -GALATASARAY'IN DAVASI İÇİN ULTRASLAN ADLİYEYE GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

GALATASARAY kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili duruşma bugün görülecek.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili duruşma bugün görülecek.
Tedbir kararının kalkması durumda Galatasaray Spor Kulübü'nün tekrar seçime gidip gitmeyeceğini belirleyecek olan dava için Ultraslan taraftar grubu yönetime destek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Taraftar grubu adliyenin C kapısı girişinin karşısındaki meydanda pankartlar açarak "Mekteb-i Sultani onurumuzdur. Liseci zihniyet sorunumuzdur" şeklinde slogan attı. Taraftarlar meydanda "Galatasaray halkındır, lisenin değil", "Tüzük değişsin, üyelik açılsın", "Milyonlarca ses Galatasaray halkın diyor", "Sizler kaybedeceksiniz Galatasaray kazanacak" yazılı pankartlar açtılar.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün saat 11.35 duruşma saati verilen davada geçtiğimiz duruşma mahkeme hakiminin yerel seçimlerde görevli olması nedeniyle ertelenmişti.

YÖNETİMİN TEDBİR KARARINA KULÜP AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için mahkemeden idari tedbir kararı aldırmıştı. Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması için itiraz etmişti. Galatasaray Divan Kurulu üyeleri de haklarında bir takım ithamlara cevap vermek adına Galatasaray Kulübü'nün yanında feri müdahil olarak davaya katılmıştı.

Görüntü Dökümü:
---------
-Adliye önündeki taraflarlar

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme! Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!
Hayvanseverler barınakta bir araya geldiHayvanseverler barınakta bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.