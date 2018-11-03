DHA İSTANBUL - GALATASARAYLI TARAFTARLAR GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARP EDEREK HASTANELİK ETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - 3 Galatasaray taraftarının bir tartışma sonrası stattaki güvenlik görevlisine fiziksel müdahalede bulunduğu belirtildi. Taraftarların güvenlik görevlisine dayak attığı ve hastanelik ettiği belirtildi.

Güvenlik görevlisi stattan sedyeye konularak hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dayak yiyen güvenlik görevlisinin görüntüsü

-Sedyeye konulması, hastaneye götürülmesi

