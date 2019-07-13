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DHA İSTANBUL - (gasp anı görüntüsüyle yeniden) YEMEK SİPARİŞİYLE GASP

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yemek siparişi vererek belirttikleri adreslere gelmelerini sağladıkları motosikletli kuryeleri gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN / İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL'da yemek siparişi vererek belirttikleri adreslere gelmelerini sağladıkları motosikletli kuryeleri gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı. Soruşturmada şüphelilerin ayrıca silahlı bir market soygunu da yaptıkları öğrenildi.

YEMEK SİPARİŞİ VERİP GASP ETMİŞLER

Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde polise başvuran iki motosikletli kurye, yemek siparişi götürdükleri yerlerde maskeli ve silahlı kişiler tarafından gasp edildiklerini söyleyerek şikayetçi oldular. Motosikletli kuryeler E.Ç. ile M.M.K. ellerindeki yemeklerin, paraların , cep telefonlarının, post cihazlarının ve motosikletlerinin maskeli ve silahlı kişiler tarafından gasp edildiğini söylediler.

MARKET SOYMUŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada aynı şüphelilerin yine Gaziosmanpaşa'da bir marketi de silah tehdidiyle soyduklarını belirledi. Polis market güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin önce eşkalini ardından kimliklerini belirledi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Önceki gün yapılan operasyonda Atilla B.(18), Emircan E.(18) ve Enes B.(18) gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden silahlı terör örgütüne üye olmak, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması, ruhsatsız silah bulundurmak, yağma gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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KURYEYİ GASP ANI (ek)
//
-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Şüphelilerin marketteki gaspı
-Kaçışları

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Yemek siparişi verip kuryeleri gasp ettilerYemek siparişi verip kuryeleri gasp ettiler
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