DHA İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA HASTANE BAHÇESİNDEKİ TRAFODA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU (1)

\u0130stanbul DHA\nGaziosmanpa\u015fa'da \u00f6zel bir hastanenin bah\u00e7esindeki trafoda \u00e7\u0131kan yang\u0131n pani\u011fe neden oldu. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi. \u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n--------------\n-Yang\u0131ndan g\u00f6r\u00fcn\u00fcz Ac\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! B\u00f6yle bulundular Kad\u0131n cinayetleri ve \u015fiddete kar\u015f\u0131 'sessiz' y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fEski sevgilisinin b\u0131\u00e7aklad\u0131\u011f\u0131 Tuba'dan, 'video' tepkisi
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