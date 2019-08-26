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DHA İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA HASTANE BAHÇESİNDEKİ TRAFODA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görünüz

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