HABER

DHA İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA YANAN ÇADIRDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 03:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Gaziosmanpaşa'da boş arazide kurulu çadırda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Gaziosmanpaşa'da boş arazide kurulu çadırda yangın çıktı. Yangın sonucu çadırda bir erkek cesedi bulundu.

Fevziçakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arazide kurulu çadırda akşam saat 21.00 sıralarında alevlerin yükseldiği görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olay sonrası çadırı kontrol eden itfaiye ekipleri, yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yeri ekipleri bir süre arazide, çadırda ve ceset üzerine incelemelerde bulundu. Polisin incelemesi sonucu cesedin 59 yaşındaki Murat D.'ye ait olduğunu tespit edildi. Murat D.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bu sırada acı haberi alan Murat D.'nin yakınları ise hastaneye akın etti. Ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
- Olayın meydana geldiği boş arsa
- Yangın çıkan yerin görüntüsü
- Hastaneden bekleyen yakınların görüntüsü
- Adli tıptaki cenaze aracının görüntüsü
- Genel ve detaylar

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısıDiyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı
Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndüFaciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı! 5 yazar tahliye edildi

Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı! 5 yazar tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

KKTC'de Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

12 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar!

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.