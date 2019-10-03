DHA İSTANBUL- (GENİŞ HABER) 4. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ BAŞLADI 

"SANKİ KIRKINCISI YAPILIYOR" Festivalin farklı ülkelerden katılımcılar ile gerçekleştirilmesinin önemini vurgulayan Bakan Ziya Selçuk, "Değer dediğimiz şey, bizim çabalayarak ürettiğimiz bir şey ve bu nedenle geleneksel sporlarımızı sanatla buluşturarak bu şekilde bir uluslararası platforma taşımak, Etnospor ismi adı altında aslında sadece sporun değil sanatın da gölgesinin olduğu bir çalışmayı yapmak çok çok önemli. Bunu bütün dünya ile birlikte yapmanın çok daha ayrı bir önemi var. Bu festivalin, bu bayramın, bu coşkunun aslında dördüncüsü yapılıyor ama öyle bizden olan çalışmalar ki, dördüncüsü değil de sanki kırkıncısı yapılıyor gibi bir etki hissediyorum ben burada" dedi.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/ İstanbul,(DHA) - DÜNYA Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) düzenlediği, 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı. Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

“KENDİ KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

DEK Başkanı Bilal Erdoğan ise konuşmasına festivalin sloganı ile başlayarak, “ 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedik. Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki, biz gelecekte de biz olamaya devam edebilelim. Aksi takdirde başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kimliğimizi, kendi binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmek ile karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.

12 GELENEKSEL SPOR DALI

Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği, 4.Etnospor Kültür Festivalinde bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapılacak. Dört gün sürecek festival, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.