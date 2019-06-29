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DHA İSTANBUL - (geniş haber) BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN MAĞAZA ALEVLER İÇİNDE KALDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Bağcılar'da 5 katlı binanın alt katında bulunan mağaza çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Bağcılar'da 5 katlı binanın alt katında bulunan mağaza çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı.
Yangın Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında çıktı. Beş katlı bir binanın zemin katında bulunan mağazada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını önce müşteriler fark etti. Mağaza kısa sürede alevler içinde kaldı. Yangının üst katlara sıçrama ihtimali nedeniyle mahallede panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü.
İş yeri sahibi Ramazan Özdemir, "Yangın elektrik kontağından çıktı, müşteri fark etti yukarı geldi, yangın var dedi. O anda bir şey yapamadık. Hasar büyük, 500 bin TL var" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan işyeri
-Yanan dükkandan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Yanan dükkandan vatandaşların eşya çıkarması
-Vatandaşın çektiği yanma görüntüsü
-İş yeri sahibi ile röportaj
- Genel ve detay görüntüler

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