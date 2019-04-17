DHA İSTANBUL - (geniş haber) BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU TOKALAŞTI

Gülseli KENARLI- Gökhan ÇELİK - Güven USTA- Onur MERİÇ- istanbul DHA - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anma töreninde karşılaşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tokalaştı.

Anma töreninin ardından Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte Adnan Menderes’in anıt mezarına yürüdü. Bu sırada Turgut Özal’ın mezarına giden Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ı gördü. İmamoğlu, Yıldırım'ın yanına giderek tokalaştı. İmamoğlu, Yıldırım’a “Nasılsınız?" diye sordu, Yıldırım da teşekkür ederek “Siz nasılsınız?" dedi. İmamoğlu, teşekkür ettikten sonra, "Allah kabul etsin" dedi. Yıldırım “Sağol" diyerek yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Tokalaşma (farklı açılardan

-İmamoğlu'nun gelişi

-Yıldırım'ın görüntüsü

-Yıldırım ile İmamoğlu'nun tokalaşması

-Detaylar

