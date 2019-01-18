DHA İSTANBUL- (geniş haber) CEMİL CANDAŞ CİNAYETİ DAVASINDA KARAR 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Cemil Candaş'ı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan sanık Şenol Şahin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz da öldürmeye azmettirme suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırılırken; sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve ise öldürmeye yardım suçundan 8'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Keten'in de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Rıza Keten, Şenol Şahin ve Engin Gölve getirildi. Başka suçtan tutuklu Bilal Yaman ve Selahattin Keten de duruşmada hazır bulundu. Öldürülen Cemil Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş da duruşmada hazır bulundu. Şişli Belediye Başkanlığı adına avukatlar da katılan sıfatıyla duruşmada bulundu.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OLUŞTURULMUŞTUR, CEZALANDIRILSINLAR"

Katılanlar adına söz alan avukatlar, olayın tasarlanarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle sanıkların ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Katılan Şişli Belediye Başkanlığı avukatı Serhat Saçan ise "Şişli civarında menfaat temini amacıyla organize bir suç örgütü oluşturulmuştur. Bu suç örgütü çerçevesinde belediyemizin mensubu Cemil Candaş öldürülmüştür. Hem sanıkların, hem de suç örgütünün cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Daha sonra sanık avukatları savunmalarını yaptı. GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşmada, sanık Rıza Keten ile ilgili savunma yapılırken Keten'in yakınları ile eski CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çaltı arasında sözlü tartışma yaşandı. Sanık Rıza Keten'in avukati, Rıza Keten ile ilgili "Kaçak katı yoktur" demesi üzerine davayı izleyen Dursun Çaltı, "Var, bizzat ben şikayet ettim" deyince bir başka izleyici "Sen nereden biliyorsun" deyip küfretti. Güvenlik tarafları uyardı. Ancak Keten'in yakını olan izleyici elindeki su şişesini Çaltı'ya fırlattı. Su şişesi Çaltı'ya isabet etmedi ancak duruşmanın tarafları arasında küfürleşme yaşanınca güvenlik görevlileri müdahale etti. İzleyiciler salondan dışarı çıkarıldı. Mahkeme Başkanı, duruşmaya 5 dakika ara verdikten sonra yeniden başlattı. Tarafları duruşma düzenini bozmamaları konusunda uyaran mahkeme başkanı, aksi halde duruşmayı kapalı yapacağını belirtti.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Son savunmasını yapan sanık Rıza Keten, "Maks sistemindeki yolsuzluktan bahsedilerek hakkımda dava açılmıştır. Maks sisteminde yolsuzluk yapan pek çok şahıs ve firma vardır. Onlardan sadece Mithat Yılmaz bulunmaktadır. Diğerleri bu davaya dahil edilmemiştir. Beraatimi talep ederim" dedi. Sanıklardan Selahattin Keten ise son savunmasında, "35 senedir müteahhitlik yapıyorum. İstanbul'un değişik semtlerinde bina inşa etmekteyim. Cemil Candaş'ı 2006'dan beri tanımaktayım.Belediye başkanının benim bir kısım inşaatlarıma yönelik yapmış olduğu engellemeleri Cemil Candaş kendi döneminde izin vermek suretiyle gidermiştir. Dolayısıyla benim kendisine yönelikherhangi bir husumetim bulunmamaktadır. Olaydan bir gün sonra maktül ile randevum bulunmaktaydı. Cemil Candaş'ı öldürmeye azmettirme gibi bir eylemim söz konusu değildir. Tüm bu olayların Mithat Yılmaz tarafından gerçekleştirildiğini düşünmekteyim. Beraatimi talep ederim" dedi. "PİŞMANIM"

Sanık Şenol Şahin son savunmasında, "Söz konusu eylemi Rıza Keten'in söylemesi üzerine ve Hacı Avcı'nın aracılığıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Maksadım yaralamaktı. Dolayısıyla maksadıma göre hüküm kurulmasını talep ediyorum" dedi. Şenol Şahin son sözünde de, "Pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar ise beraatlerini talep etti.