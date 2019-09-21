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DHA İSTANBUL - (geniş haber)  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFEST'TE KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da.

- ERDOĞAN AKINCIYI İMZALADI

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Güven USTA / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'19'a katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaparak, "Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı" dedi.
Erdoğan, bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalistin, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalistin, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST'in rekor kırdığını belirtti.

“HEDEF ARTIK 1 MİLYONA ULAŞMAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Yani bu ne demektir geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünüyle ve yarın hedef artık 1 milyona ulaşmak" dedi.
Erdoğan, "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden 5 beden gömlekle yaşamamızı istediler" diye konuştu.

DİYARBAKIR HDP BİNASI ÖNÜNDEKİ ANNELERİN OTURMA EYLEMİ
Erdoğan, "Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar. Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar" dedi. Erdoğan, "Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir" diye konuştu.

74. BM GENEL KURULU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katılmak üzere yola çıkacağı, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na dikkat çekerek, "Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli, saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından festival kapsamında teknoloji yarışlarında dereceye giren proje sahipleri için ödül törenine geçildi. Dereceye girenlere plaket ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan vererek, fotoğraf çektirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKINCIYI İMZALADI
Ödül töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformdan eşi Emine Erdoğan ile birlikte inerek, Türkiye'nin Yerli ve Milli Silahlı İHA'sı Akıncı'yı inceledi. Akıncı'nın burun kısmını imzalayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve torunu ile birlikte Akıncı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kendisine eşlik eden bakanlarla birlikte de hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra SOLOTÜRK'ün gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST etkinlik alanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın açıklamaları
- Detaylar
-Ödül töreni
-Erdoğan'ın Akıncı'yı imzalaması
-Hatıra fotoğrafı çekilmesi
-Genel ve detaylar

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