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DHA İSTANBUL - (geniş haber) EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı.

Can EROK - Hasan YILDIRIM - Hüseyin COŞKUN / İstanbul, (DHA) - EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.
İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Burada su seviyesi bel hizasına kadar geldi. Çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Kapalıçarşı'da ve Eminönü'nde kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine elektrik verilemedi. alt geçitte su tahliye çalışmaları başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Alt geçitten görüntüler
- Esnafın eşyalarını toplaması
- Su tahliye çalışmaları

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