DHA İSTANBUL - (geniş haber) ERDOĞAN: 8 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçılar daha da devamı mümkün olan bir durum. Şu an 28, daha sonra artabilir de. Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, bu tweette 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır" dedi.

Erdoğan, ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Türkiye hava sahasına girdiklerinde İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli deprem haberi aldıklarını belirten Erdoğan, "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçılar daha da devamı mümkün olan bir durum. Şu an 28, daha sonra artabilir de" diye konuştu.

"BU TÜR ZAMANLARDA YAPILAN AÇIKLAMALAR KİMSEYİ YANILTMASIN, ŞAŞIRTMASIN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçtiğini vurgulayan Erdoğan, başta İstanbul Valisi olmak üzere, İl Jandarma Garnizon Komutanı ve diğer ilgili mercilerin bu çalışmaları bugün ve yarın devam ettireceğini ifade etti. Erdoğan, depremle ilgili tüm koordinasyonun ilgili bakanlık ve kurumların katımıyla bu merkezden yönetildiğine işaret ederek, yanlış bilgilendirme konusunda uyarıda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, bu tweette 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Bütün kaymakamlıklarımız, hepsi AFAD'ın İstanbul genelindeki bütün birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor."