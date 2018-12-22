DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) - HAVALİMANINDA KALAN KOLOMBİYALI DANSÇILAR OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, DHA Ülkelerine dönecek paraları olmadığı için 13 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan 7 Kolombiyalı dansçıya müjdeli haber geldi. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in girişimleriyle uçak biletleri temin edilen dansçılar, 25 Aralık'ta ülkelerine dönecek. Ayrıca dansçılar, uçuş gününe kadar konaklamaları için Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin talimatıyla son kez sabahladıkları dış hatlar terminalinden polisler eşliğinde ayrılarak otellerine yerleştirildi. Kolombiyalı dansçıların havalimanında mahsur kaldığının gündeme gelmesinin ardından başta Haluk Levent olmak üzere birçok kesim harekete geçti. Ünlü sanatçının girişimleri sonrası bazı işadamları ile THY yetkilileri, dansçıların ülkelerine dönmesi için gerekli yardımlarda bulundu. Dün gece Atatürk Havalimanı'na giden Haluk Levent, müjdeli haberi 7 dansçıya bizzat kendi verdi. Levent, sosyal medya hesabından dansçılarla çekildiği bir fotoğrafa, "Kolombiyalı dansçılar artık gülüyorlar. Birkaç işadamı dostum el ele verdi. THY elinden ne geliyorsa indirim olarak yaptı. Emniyet her türlü misafirperverlik yaptı. (THY Basın Müşaviri Yahya Üstün) çok çabaladı. ve 2 güne ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP'larına da teşekkürler" ifadelerini koyarak paylaştı.

SON KEZ TERMİNALDE SABAHLADILAR

Bu sabah terminale gelen polisler, Kolombiyalı dansçıların dış hatlar terminalinde bulundukları yere saat 11.00 sıralarında gelerek bavullarını toplamalarını ve otele yerleştirileceklerini kendilerine bildirdiler. Bunun üzerine grup, kısa bir sürede toparlanıp, kendilerini bekleyen minibüsle yakındaki otele götürüldü. Dansçıların THY'nin tarifeli seferiyle 25 Aralık'ta Kolombiya'ya gidecekleri öğrenildi. Dans grubu üyelerinin bugün de gazetecilere açıklama yapmaktan kaçındıkları görüldü.

HAVALİMANI PERSONELİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Öte yandan dansçıların terminalde geçirdikleri zor günlerde, havalimanı personeli ile işletmeci firması TAV yetkilileri hep yardımcı oldu. Dansçıların yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanırken, çalışanlar yıkanmaları için dansçıları hamama da götürdü.

Terminalde bir büfede çalışan yardımsever Mehmet Fatih Ömürlüoğlu, "Biz onları ilk gördüğümüzde kötü durumdaydılar. İnsanlık görevimizi yaptık. Dilleri, dinleri ne olursa olsun yardımcı olduk. 17-18 yaşlarında bu çocuklar. Psikolojileri çok kötü durumdaydı. 2 hafta banyo yapamadılar. Bir arkadaşımız onları hamama götürdü. Bu sorunu Haluk (Levent) abi çözdü. Ona ve AHBAP grubuna çok teşekkür ediyoruz. Onun desteği olmasaydı bu arkadaşlar 15 gün değil belki 2 ay kalacaklardı" diye konuştu.