HABER

DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) - İSTANBUL'DA LGS HEYECANI; ÇOCUKLARI İÇİN DUA ETTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.  Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek öğrenciler, erken saatlerde okula gelerek, sınava alımların başlamasını bekledi.

Ümit UZUN- Tuba KARA- Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.
Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek öğrenciler, erken saatlerde okula gelerek, sınava alımların başlamasını bekledi. Panodan sınava girecekleri sınıfları kontrol eden öğrenciler, kapıdaki görevliler tarafından yapılan kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolünden sonra içeri alındı. Sınavın başlamasına az bir süre kala okula gelen öğrenciler ise koşarak içeri girdi. Çocuklarını sarılarak sınava uğurlayan veliler içinde heyecanlı bekleyiş başladı. Bazı veliler çocukları için dua ederek, Kur’an-ı Kerim okudu.

“STRESE GİRDİĞİ ZAMAN ATAK GEÇİRİYOR, İYİ GELİR DİYE DUA EDİYORUM"
Okul çıkışında çocuklarını bekleyen velilerden Didar Akıncı, “Ne kadar rahat olursa olsun stres vardı herhalde ama, bize belli etmiyordu. Tüm çocuklarımız stresliydi. Hepsine okudum, Allah ol derse olur. Allah zihin açıklığı versin herkesin evladına da benim evladıma da" dedi. Cansel Çavuşoğlu ise sınavı Kur’an-ı Kerim okuyarak bekledi. Çavuşoğlu, “07.30’da geldik. Hazırlandık. Biraz da rahatsızdı, hastalığı vardı. Onun için dua ediyorum. Hastalanmasın diye. Epilepsi hastası. Strese girdiği zaman atak geçiriyor. İyi gelir diye dua ediyorum. Okulunda da bekliyorum, burada da bekleyeceğim" diye konuştu.

“ONDAN DAHA ÇOK KORKUYORUM"
Stresli bir zaman geçirdiklerini belirten Hatice Aslan ise, “Çocuklar çok stres yapıyor bu sınavlardan dolayı. Kızım da 2-3 aydır stresliydi. Bugün bayağı soğukkanlı bir şekilde sınava bıraktım. Ama bilmiyorumö dedi. Semra Pourmurad ise, “Küçüklüğü hep gözümün önüne geliyor. Şimdi kocaman oldu. Zor bir sınav galiba. Ondan daha çok korkuyorum. Güzel olur inşallah. Bütün çocukların hakkında hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
----------

BİRİNCİ KLİP
-Okul bahçesinde bekleyen veliler
-Okula giren öğrenci
-öğretmenler ile röp
-Sınıfta sınavı bekleyen öğrenciler
-Öğrenciler ile röp
-Genel ve detay

İKİNCİ KLİP
---------------------------
-Okul bahçesi bekleyen öğrenci ve veliler
-Dua eden veliler
-Çocuklarına sarılan veliler
-Öğrencilerin kontrolden geçişleri ve sınava girişleri
-Kur'an-ı Kerim okuyan veliler
-Sınava az bir süre kala koşarak gelen öğrenciler
-Röportajlar
-Genel ve detaylar

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildiKumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi
Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehitIğdır'dan acı haber: 2 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Barışma teklifi reddedilince dehşet saçtı! 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Vahşet 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler Adana'da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaydılar!

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.