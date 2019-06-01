DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) - İSTANBUL'DA LGS HEYECANI; ÇOCUKLARI İÇİN DUA ETTİLER

Ümit UZUN- Tuba KARA- Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.

Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek öğrenciler, erken saatlerde okula gelerek, sınava alımların başlamasını bekledi. Panodan sınava girecekleri sınıfları kontrol eden öğrenciler, kapıdaki görevliler tarafından yapılan kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolünden sonra içeri alındı. Sınavın başlamasına az bir süre kala okula gelen öğrenciler ise koşarak içeri girdi. Çocuklarını sarılarak sınava uğurlayan veliler içinde heyecanlı bekleyiş başladı. Bazı veliler çocukları için dua ederek, Kur’an-ı Kerim okudu.

“STRESE GİRDİĞİ ZAMAN ATAK GEÇİRİYOR, İYİ GELİR DİYE DUA EDİYORUM"

Okul çıkışında çocuklarını bekleyen velilerden Didar Akıncı, “Ne kadar rahat olursa olsun stres vardı herhalde ama, bize belli etmiyordu. Tüm çocuklarımız stresliydi. Hepsine okudum, Allah ol derse olur. Allah zihin açıklığı versin herkesin evladına da benim evladıma da" dedi. Cansel Çavuşoğlu ise sınavı Kur’an-ı Kerim okuyarak bekledi. Çavuşoğlu, “07.30’da geldik. Hazırlandık. Biraz da rahatsızdı, hastalığı vardı. Onun için dua ediyorum. Hastalanmasın diye. Epilepsi hastası. Strese girdiği zaman atak geçiriyor. İyi gelir diye dua ediyorum. Okulunda da bekliyorum, burada da bekleyeceğim" diye konuştu.