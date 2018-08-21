DHA İSTANBUL - (Geniş Haber) TBMM BAŞKANI YILDIRIM: SALDIRIYI TASVİP ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR, KINIYORUZ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesiyle ilgili soruya "İlişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey; bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancıya, diplomata, misafirlere onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz" dedi.

BAYRAM NAMAZINI SÜLEYMANİYE CAMİİNDE KILDI

Binali Yıldırım Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı. Yıldırım'la birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapooğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile AK Parti Milletvekili Mustafa Demir de namazı kılanlar arasındaydı.

YILDIRIM'DAN BAYRAM MESAJI

Bayram namazının ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Yıldırım, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu bayramın ülkemiz için, milletimiz için islam alemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını cenabı mevlamdan niyaz ediyorum

Bayramlar küslüklerin sona erdiği, kardeşliğin, dostluğun neşenin zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu bayramı fırsat bilelim, dargınların barışmasını sağlayalım. Bayram vesilesiyle ülkemizin, milletimizin güvenliği için sınır boylarında, dağlarda, bayırlarda fedarkarca görev ifa eden askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza bütün kolluk kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun; muvaffakiyetler diliyorum. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü afat ve felaketlerden rabbim muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.