DHA İSTANBUL GÜNDEMİ - 1 

"BİZİM HEDEFİMİZ ŞU, BİR AN ÖNCE MÜNBİÇ'TEN BU TERÖR ÖRGÜTLERİ PYD VE YPG'NİN ÇIKMASIDIR" Konuşmaların ardından, ABD ile iki bakan uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ve kuzey Suriye'deki son gelişmelerin sorulması üzerine, "ABD Başkanı Trump ile yaptığımız görüşmede masada çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi de Kuzey Suriye'deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor. Münbiç'te devriye çalışmaları şu an devam ediyor. Görüşmeyi yaptığımız günde de zaten bu çalışmalarla ilgili hareket başlamıştı. Önce eğitim çalışmaları Gaziantep'te yapıldı. Türk ve Amerikan askerleri birlikte yaptılar. Ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam etti. Devam ediyor. Bizim hedefimiz şu, bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD ve YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir. Çünkü bununla ilgili Dışişleri bakanımız Amerika Dışişleri bakanı Pompeo arasında belirlenmiş bir yol haritası vardı. Bu 90 günlük bir yol haritasıydı. Ancak bu yol haritasına uyulmadı. Şimdi bu yol haritasının artık uygulamaya koyulma zamanı dedik. Bu süreç başladı devam ediyor" diye konuştu.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYE NABIZ YOKLAMASI YAPTIK AMA KAYBETMİŞTİK Kaza ile ilgili olarak Süleyman Demircan ise "Çarpışma anını duyunca koşarak olay yerine gittim. Her iki araca da baktım. Otomobilin içerine baktığımda bir kişinin koltuğa sıkıştığını ve otomobilde dumanlar çıkarak bir yangın tehlikesi vardı. Çevredeki arkadaşlardan yardım istedim. İş yerindeki yangın tüpünü getirerek yangını söndürdük.Sıkışan sürücüye nabız yoklaması yaptık. O an sağlık ekiplerine haber verdik. Sanırım o anlarda sürücüyü kaybetmiştik. Otomobiller kafa kafaya çarpışmıştı. Kaza da bir ölü ve üç yaralı vardı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/(DHA) İstanbul Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, Gaziantep'ten İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan İstanbul'un yeni Valisi, ayağının tozuyla ilk açıklamasını da yaptı. Vali Yerlikaya, "Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Bizim sadrımız, gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız" dedi.

Kendisini karşılamaya gelen protokole teşekkürlerini de sunan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Her fırsatta şehrimizin her konusunu, şehrimizle beraber istişare ederek ve şehrimizin en razı olacağı şekilde çözmek için gayret göstereceğiz. Gazi şehrinde selamını getirdim. 4 yıla yakın bir zamandır gazi şehrin evlatlarıyla beraber güzel hizmetler yaptık. İstanbul'a atanmamızda gazi şehrimizin, ailemizin üzerinde büyük hakları var. Ama onlarla birlikte bu onuru yaşarken, bugün bismilllah dedik. Uzunca bir yolculuktan sonra yeni geldik. Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Bizim sadrımız, gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız."

Ali Yerlikaya, daha sonra ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

--------------------------

