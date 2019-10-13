DHA İSTANBUL GÜNDEMİ-1

1- KARTAL'DA OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ LÜKS CİPE ÇARPTI: 2 AĞIR YARALI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Kartal'da otomobil park halindeki lüks cipe arkadan çarptı. Kazada otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Aydın 34 TT 6354 plakalı cipini sahile park etti. Aydın'ın aracından çıkmasının ardından 61 TN 361 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cipe hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kadın R.Z. ve yolcu kısmında oturan A.E. otomobilin içerisine sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise otomobilin içerisine sıkışan sürücü ve yolcu kısmında oturan iki kişiyi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ağır yaralanan iki kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik polisi ve itfaiye ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Cipin sürücüsü kaza sırasında dışarıda olduğu için şans eseri yaralamadan kazayı atlattı.

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Sahil yolundan ilerleyen Erdal Çolakoğlu, "Seksenle geliyordum önümden geçti hızlıydı. Geçtiği esnada da ben kenara çekildim, arkasından da bir başka araç geliyordu zaten hızı baya yüksekti. Üç beş saniye geçmeden cipiyle vurmasıyla araba pert hale geldi. Biz koştuk geldik ama çıkacak gibi değildi, cip burada park halindeydi" dedi. Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-İtfaiye ve sağlık ekiplerin çalışması

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Toplanan meraklı vatandaşlar

-Kazayı gören kişiyle röp.

-Yaralıların çıkılması

-Yaralılar ambulansla götürülmesi

-Araçların parçaları dağılması

-Genel ve detaylar 13.10.2019 - 04.50 Haber Kodu : 191013006 ========================== 2- ESENYURT'TA CEZAEVİ FİRARİSİ POLİSLE ÇATIŞTI: 2 YARALI Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta organize suç çetesi üyesi ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen Tolga K. kişi ile polis arasında sokak üzerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, Tolga K. ile sokakta bulunan berber çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erzurum Kongre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, organize suç çetesi üyesi olan ve 10 gün önce cezaevinden firar ettiği belirlenen Tolga K., bir araca silahla ateş açarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak o sırada bölgede denetimlerde bulunan polis ekipleri ile karşı karşıya geldi. Sıkışınca otomobili polisin üzerine süren Tolga K., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis alarma geçerken, bölgeye zırhlı araçlarla özel harekat polisleri sevk edildi. Tolga K., sokak üzerinde polisle girdiği çatışmada vurularak yaralandı. Çatışma sırasında sokakta bulunan berber çalışanına da kurşun isabet etti. Tolga K. ile berber çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berber çalışanının hafif yaralı olduğu öğrenildi. Tolga K.'nin polis eşliliğindeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Zırhlı araçları ve özel harekatçılar

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

Detaylar 12.10.2019 - 22.31 Haber Kodu : 191012224

12.10.2019 - 23.28 Haber Kodu : 191012229 ================================= 3- AVCILAR'DA EVİNİN ÖNÜNDE KUYUMCUNUN ALTIN DOLU ÇANTASI GASP EDİLDİ Soner HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Avcılar'da, dükkanını kapatarak evine doğru yürüyen kuyumcu ile oğlu, silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı. Biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri oğlunun elindeki altın dolu çantayı gasp eden şüpheliler, kuyumcuyu darp edip havaya ateş açtı. Şüphelilerden 2'si altınlarla kaçarken Gürcistan uyruklu 1 kişi mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Soyguncuların otomobili, içinde gasp edilen altın dolu çanta olduğu halde terk edilmiş olarak bulundu

Olay, dün saat 19.45 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi Cansu sokak üzerinde meydana geldi. Hicret Kuyumculuğun sahibi Emin Kaplan ile oğlu Kadir Kaplan, dükkanı kapatarak ellerinde altın dolu çanta ile evlerine doğru yürümeye başladı. 34 RR 3136 plakalı otomobille gelen 3 kişi, biber gazı sıkarak Kadir Kaplan'ı etkisiz hale getirip elindeki altın dolu çantayı gasp etti. Bunun üzerine kuyumcu Emin Kaplan, soyguncular ile bir süre boğuşma yaşadı. Şüpheliler Emin Kaplan'ı darp edip etkisiz hale getirirken bir el havaya ateş ederek kaçmaya başladı. 2 soyguncu geldikleri otomobille altınları da alarak kaçarken, soygunculardan Gürcistan uyruklu Gela Bebia mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Soyguncuların darp ederek yaraladığı kuyumcu Emin Kaplan, sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuyumcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Şüphelilerin kaçtıkları otomobil, bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin, gasp ettikleri altın dolu çantayı da otomobilde bırakıp yaya olarak kaçtıkları anlaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Mahalledeki hareketlilik

-Detaylar 12.10.2019 - 17.59 Haber Kodu : 191012191 ================================ 4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BORIS JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Johnson'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatmış, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti. ========================== 5- ÇAMLICA CAMİİ'NDE MEHMETÇİK İÇİN FETİH SURESİ OKUNDU Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi - Murat Korkmaz / İstanbul DHA

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çamlıca Camii'nde Fetih Süresi okundu.

Türkiye'nin başlatmış olduğu, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çamlıca Camii'nde sabah namazının ardından Fetih Süresi okunup, dualar edildi. Vatandaşlarla birlikte, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da dua etti. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam 'Büyük Çamlıca Camii'ne ilk kez geliyorum. Bu cami muhteşem. İslam tarihine geçebilecek bir yapı. O yüzden bu inşaatın başından ve sonuna kadar emeği geçen herkese Allah razı olsun. Allah böyle güzel yapıların hakkını vermeyi nasip etsin inşallah. Biraz sonra namazı kılıp görevde olan askerlerimize dualarımızı edeceğiz. Allah cephedeki tüm askerlerimizi güç kuvvet versin. Şehit olanlar var onları da rahmetle saygıyla anlıyoruz. Bundan sonra inşallah şehit vermeden orada amacımıza ulaşıp dünya barışıyla alakalı huzurla sükunetle alakalı Türkiye ülke olarak da amacına ulaşmış olur hem de İslam coğrafyasındaki ağabeylik görevini yerine getirir inşallah' dedi

Barış Pınarı Harekatın görevli olan askere dua etmeye gelen Ali Yurdakul 'Askerlerimiz için geldik dua edeceğiz şehitlerimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah'ın izniyle vatanımızın her karışını sınırlarımızı savunacağız. Kanımızın son damlasına kadar. Buraya iki arkadaş olarak geldik. Şuan içerisi çok kalabalık herhalde' diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ezan okunması

-Sabah namazına gelenler

-Abdest alanlardan detaylar

-Üsküdar belediye başkanı Hilmi Türkmen

-Vatandaşla ile röp.

-Ertuğrul Sağlam röp (ÖZEL)

-Fetih suresi okunması

-Caminin içerisinden kalabalık

-Sabah namazından detaylar ========================== 6- KAĞITHANE'DE BARIŞ PINARI HAREKATINA KONVOYLU DESTEK Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)

Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Kağıthane'de toplanan vatandaşlar, araçlarına astıkları Türk Bayraklarıyla İstanbul turu attı.

Kağıthane Hasbahçe'de bir araya gelen vatandaşlar, araçlarına Türk Bayrağı asarak konvoy için hazırlık yaptı. Yapılan hazırlığın ardından hep birlikte İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, sık sık "Şehitler ölmez Vatan bölünmez" sloganı attı. DESTEK OLMAK İÇİN

Grup adına Tarık Yasin adlı vatandaş basın açıklaması yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu operasyona destek olmak ve askerlere moral vermeyi amaçladıklarını belirten Yasin, "Bugün Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimize destek olmak için toplandık. Bu grupla birlikte yaklaşık 100 araç ile konvoy yapacağız. Amacımız, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu artırarak onlara destek olmak. Bu desteği onlara hissettirebilmek" dedi. Yapılan açıklamanın ardından yaklaşık 100 araçlık konvoy, hareket ederek İstanbul turu attı.

Görüntü Dökümü:

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-Araçlardan detaylar

-toplananlardan detaylar

-İstiklal Marşının okunması sloganların atılması

-Tarık Yasin açıklama

-araçların hareket etmesi

-Yoldan detaylar

-genel ve detaylar 13.10.2019 - 06.50 Haber Kodu : 191013007 ================================== 7- EMİNE ERDOĞAN: TÜRK EVLERİNİN BİRÇOĞU ASLINDA SANAT ATÖLYESİDİR Haber-Kamera: Ali ABLAY - Harun UYANIK / İSTANBUL, DHA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve birçok sayıda davetli katıldı. Emine Erdoğan ile Ziya Selçuk toplantıda birer konuşma yaptı. "TÜRK İĞNESİNİN MUCİZESİ DİYEREK ÖZETLEYEBİLİRİZ"

Emine Erdoğan konuşmasında, "Şu kubbelerin altında birikmiş olan hafızayı canlı tutmak hepimiz için bir görevdir, işte bu nedenle buradayız. Sözlerimin başında hepimizin ortak üzüntüsü şehitlerimize rahmet diliyorum. Bölgemize barış ve huzur getirecek bu harekatın hayırla neticelenmesini temenni ediyorum. İlki 1945 te Beyoğlu'nda kurulan Olgunlaşma Enstitülerinin yakaladığı başarıyı belki de en güzel Türk iğnesinin mucizesi diyerek özetleyebiliriz. Buradan çıkan eserler dünyanın ileri gelen isimlerinin takdirini toplamıştır. Kıyafetlerde kullanılan tek bir motif bile Türkiye'nin ruhundaki kültürel incelikleri fevkalade bir şekilde tanıtmıştır. Salondaki kıyafetlere, şahane nakışlara, kasnaklara gerilmiş işlere baktığımızda zamanda bir yolculuğa çıkmamak içten bile değil. Türk evlerinin birçoğu aslında sanat atölyesidir. Sadece tabelası asılmamıştır" dedi.

"TARSUS GEMİSİ'NE YENİDEN HAYAT VERELİM "

Emine Erdoğan, "Olgunlaşma Enstitülerinin kurulma misyonunun adeta bir dava olarak ele alındığını biliyoruz. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde milli kimliğin oluşturulması en çok yerel ürünlerin korunması, milli sanayinin canlandırılması ve bilhassa kadınların ekonominin üreticileri olmaları sayesinde sağlar. Olgunlaşma Enstitülerinin parlak günlerine dönmesi için başlattığımız bu süreçte ülkemizin yetiştirdiği zanaatkarlarımıza, tasarımcılarımıza seslenmek istiyorum. Gelin olgunlaşma Enstitülerimizle birlikte yeni çalışmalara hep birlikte imza atalım. Ben sizin gücünüze inanıyorum. Geleneği modern tasarımın bakış acısıyla yorumlayalım ve gençlerimize el verelim. Olgunlaşmaları milli bir markaya dönüştürecek bir teklifte bulunmak istiyorum. Az önce Tarsus gemisini izledik. Gelin, Tarsus Gemisine yeniden hayat verelim. Cumhuriyetimizin 100.yılında 2023'te Olgunlaşmanın yeni ruhu ve tasarımlarını Tarsus Gemisine yükleyerek bir kez daha denizlere açalım. Akdeniz ülkelerinde sergiler açalım. İnanıyorum ki, geçen 70 yılda sanat ve zanaat alanında dünyaya söyleyecek çok söz biriktirdik. Bilhassa her şeyin birbirine benzediği bu kültürel kuraklıkta Tarsus Gemisine yüklenecek olan enerjinin dünyanın sanat nabzını hızlandıracağını düşünüyorum. Yeni tasarımlarla Türk iğnesinin mucizesini yeniden ispat edeceğimize inanıyorum " şeklinde konuştu.

"GEÇMİŞTE YAPILANLARIN YANINDA GERÇEKTEN ÇOK KÜÇÜK BİR ÇABADIR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, "Bugünlerde yapmaya çalıştığımız şey geçmişte yapılanların yanında gerçekten çok küçük bir çabadır bizimki. Çünkü geçmişte yapılanlar bin yılın tarihini süzüp de bir irfanla getiren bir duygudaşlığı ihtiva ediyor. Doğru tespitleri ve analizi yaparak sadece masa başında karar vermeksizin sahaya inerek, şehir şehir dolaşarak, enstitü enstitü dolaşarak oranın ruhuna intisap etmek ve oranın ruhuyla zamanın ruhunu ilişkilendirmek ihtiyacı son derece önemliydi ve bunu yapmaya da gayret ettik" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile eşi Rana Selçuk'un, Emine Erdoğan'a hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. Görüntü Dökümü

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Sergiden detay

Emine Erdoğan sergi gezisi

Ziya Selçuk konuşması

Emine Erdoğan konuşması

Hediye takdimi

Fotoğraf çekimi

Defter imzalama 12.10.2019 - 18.39 Haber Kodu : 191012200 =============================== 8- BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK, KARİYER MERKEZİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zeytinburnu Kariyer Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'ndan bahsederek, "Hepimiz eminiz ki, bu operasyonun sonucu muvaffakiyetlerle sonuçlanacak inşallah" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Gökalp Mahallesi'nde Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa ayrıca Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılış töreni başladı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Barış Pınarı Harekatı'ndan söz ederek, "Elbette orada şanlı ordumuz, emniyet güçlerimizin de destekleriyle büyük bir mücadele göstermekte. Hepimiz eminiz ki, bu operasyonun sonucu muvaffakiyetlerle sonuçlanacak inşallah. Bu vesileyle şehit olan bütün Mehmetçiklerimize ve vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de yaralananlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim bu milleti ebediyen yaşatacak, biz buna inanıyoruz. Sınırlarımızı her daim koruyacağız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ GENÇLERİMZE EMANET"

Kariyer merkezlerinin açılışlarının kendisini heyecanlandırdığını belirten Selçuk, "Kariyer merkezleri gençlerimizin elinden tutmak ve onlara rehberlik yapmak için çok önemli merkezler. Türkiye'nin geleceği gençlerimize emanet. Gençlerimizin enerjilerine ve becerilerine her zaman ihtiyacımız var. Değişim sürecini yöneterek, gençlerimizi geleceğin mesleklerine şimdiden hazırlıyoruz. Bu konuda biliyorsunuz dijital alanda, özellikle bilişim alanda çok ciddi bir dönüşüm gerçekleşiyor. Biz bu anlamda nitelikli bilişim uzmanı yetiştirme projesiyle bugüne kadar 7 bin 500 gencimizi yetiştirdik. Kariyer planlamalarında ve iş seçimlerinde gençlerimize destek oluyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında 2019 yılında yüzde 20'si İstanbul'da olmak üzere, yaklaşık 1 milyon gencimizle bireysel görüşmeler yaparak rehberlik hizmetlerimizden faydalandırdık" diye konuştu. "DAHA FAZLA GENCİMİZİN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ"

Bakan Zümrüt Selçuk, "Bu yıl ilk defa başlattığımız ve çok büyük bir ilgiyle buluşan, sosyal çalışma programımız var. Önümüzdeki yaz bu programı tekrar başlatacağız. 20 Bin üniversite öğrencimizi bu sene, bizim kendi kurumlarımızda ve devletin kamu kurumlarının birçoğunda, kısa stajlar yaptırma ve aynı zamanda onlara asgari ücret düzeyinde ödeme yaptık. Hem de emekliliğe etki edecek şekilde sigortalı olarak işe başlattık. Bu onların hem işleri daha iyi tanımalarına vesile oldu, hem de sosyal bir çalışmanın içinde bulunma imkanı verdi. Bu programı daha da geliştirerek, daha fazla gencimizin istifadesine sunacağız" İfadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler Kariyer Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.