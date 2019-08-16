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DHA İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE PARK HALİNDEKİ 10 ARACIN LASTİKLERİ KESİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 07:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - GÜNGÖREN'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki 10 aracın ön lastiklerini kestiler.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - GÜNGÖREN'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki 10 aracın ön lastiklerini kestiler. Sabah evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen vatandaşlar, araçların lastiklerinin patlak olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Güngören ilçesi Güven Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Çalışlar Sokak'ta park halindeki 10 aracın ön lastiklerini bıçak kullanarak patlattı. Şüpheli kişi ya da kişiler olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Sabah evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen araç sahipleri ise lastiklerin patlak olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlardan aldığı bilgiler ve çevrede yaptıkları incelemeler sonucu kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada araç sahipleri ise lastikleri değiştirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Lastikleri kesilen araçlar
- Polisten görüntü
- Araç sahipleri ile röp.
- Genel ve detaylar

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