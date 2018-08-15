DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

-AK Parti'nin, 18 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştireceği 6. Olağan Kongresi dolayısıyla, İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirilecek. -AFAD ve İBB'nin düzenlediği deprem çalıştayı yapılacak

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 1 - MALTEPE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Maltepe'de, markete giren silahlı, maskeli bir kişi, kasiyeri etkisiz hale getirip, kasada bulunan bin 500 lirayı gasp etti. Olayın ardından kayıplara karışan soyguncuyu yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Silahlı, maskeli bir kişi, kasiyeri silahla tehdit edip etkisiz hale getirdi. Soyguncu, ardından kasada bulunan bin 500 lirayı gasp ederek kayıplara karıştı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipler, market ve çevresinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Soygun yapılan market

-Polislerin çalışması

-Market çalışanıyla röp

-Genel ve detay 14.08.2018 - 22.46 Haber Kodu : 180814214 ============================== 2- BEYOĞLU'NDA DENİZE DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Beyoğlu'nda Galata Köprüsü üzerinde bir kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, uzun arayışların ardından denize düşen kişiyi bularak iskeleye çıkardı. Galata Köprüsü'nde alkol aldığı iddia edilen M.D. isimli kişi saat 01.30 sıralarında dengesini kaybederek denize düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, uzun süre suda M.D.'yi aradı. Yarı baygın halde bulunan M.D. bota alınarak Karaköy İskelesi'ne çıkarıldı. SAĞLIK EKİPLERİ UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPTI

M.D.'nin karaya çıkarılmasının ardından sağlık ekipleri M.D.'yi hayata tutundurmak için yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan M.D. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ambulansla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.D'nin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

M.D.'nin düştüğünü gören bir kişi polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Deniz polisi

-Sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması

-Polis ekiplerinin çalışması

-M.D.'nin ambulansa taşınması

-Toplanan vatandaşlar

-Bir kişinin karakola götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler 15.08.2018 - 03.08 Haber Kodu : 180815010 ============================== 3- NİŞANTAŞI'NDA GÜZELLİK SALONUNDA YANGIN... Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Şişli Nişantaşı'nda bulunan güzellik salonunda çıkan yangın paniğe yola açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Rumeli Caddesi'nde 7 katlı apartmanın 6. katında bulunan güzellik salonunda dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören salon çalışanları ve apartman sakinleri kendilerinin dışarı atarak kısa süreli panik yaşadı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu yangın söndürüldü ve binadan duman tahliyesi yapıldı. Yangın cadde üzerinde de hareketliliği yol açtı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, salonda hasar oluştu. İşyerinin yanışını izlerken gözyaşı döken iş yeri sahibine sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Caddeden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Yangın çıkan kattan detay görüntü

-Salon çalışanlarından detay görüntü

-İş yeri sahibinin ambulansa binişi

-Genel ve yakın detaylar 14.08.2018 - 20.46 Haber Kodu : 180814198 ====================================== 4- KADIKÖY'DE BALTALI SİLAHLI KAVGA KAMERADA Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA

Kadıköy'de eşine bakıldığını iddia eden bir kişi baltayla döviz bürosunu bastı. İşyeri sahibine saldıran E.B., işyeri sahibinin oğlu tarafından ayağından vuruldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 13.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbalığıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre E.B isimli bir kişi eşine bakıldığını öne sürerek işyeri sahibi olan A.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönmesi üzerine E.B. elindeki balta ile iş yeri sahibine saldırmaya çalıştı. Bu sırada babasına bir kişinin balta ile saldırdığını gören N.Ç. ruhsatlı silahıyla ateş etti. Bacağından yaralanan B.E. kanlar içinde yere yığıldı. Hasanpaşa Polis merkezine yakın bir noktada olan kavgada silah seslerini duyan polis memurları hemen olay yerine geldi. N.Ç ve babası A.Ç, polis ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bacağından yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Şüphelinin döviz bürosu sahibine saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın elindeki baltayı sallayarak döviz bürosu sahibini yumrukladığı ve her yumruk sonrasında döviz bürosu sahibinin yere düştüğü görülüyor. Çevreden gelen kişilerin, kolundan tuttuğu saldırganı yatıştırmaya çalıştığı da kameraya yansıyor. Döviz bürosundan iki kişinin koşarak dışarı çıktığı ve bu kişilerden biri olan döviz bürosu sahibinin oğlu N.Ç.'nin, sağ elinde silah tuttuğu görüntülere yansıyor. Olaylar kamera açısı dışında sürerken çevreden kişilerin koşturarak geldiği görülüyor. Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Olay anı

-Saldırganın elinde balta olduğu halde döviz bürosu sahibine yumruk atması

-Döviz bürosu sahibinin her yumruktan sonra yere düşmesi

-Çevreden ayırmak için gelenler

-Döviz bürosundan elinde silahla çıkan N.Ç.

-Yaşanan haraketlilik

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Yerdeki balta

-Boş kovan

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlarla röp

-A.Ç.'nin polis merkezine götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler