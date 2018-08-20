DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00/15.00/16.00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Haliç Polis Merkezi, Maslak Jandarma Komutanlığı ile Sarıyer'de İzzet Baysal Huzurevini ziyaret edecek. ///////////////////

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 1- AVRASYA TÜNELİ'NDEKİ İHBAR ASILSIZ ÇIKTI; TÜNEL TRAFİĞE AÇILDI Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI-İdris TİFTİKÇİ-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Benzini biten motosikletin şüpheli görülmesi üzerine Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Motosikletin sahibinin gelmesi ve incelemenin ardından, yaklaşık 40 dakika kapatılan Avrasya Tüneli trafiğe açıldı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, trafik güvenliğinin tehlikeye sokmaktan hakkında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Avrasya Tüneli'nde saat 21.30 sıralarında 09 HB 732 plakalı motosiklet terk edilmiş olarak bulundu. Polis durumu şüpheli bularak Tünel'i, çift yönlü olarak trafiğe kapattı ve olay yerine uzman ekip istendi. Uzman ekiplerin incelemesi sürerken, motosikletin sahibi Emre A. olay yerine geldi. Emre A.'nın, yakıtı bittiği için motosikleti bırakıp benzin almaya gittiğini ve benzin alarak otostop yaparak olay yerine geri geldiğini beyan ettiği öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Avrasya Tüneli, yaklaşık 40 dakikanın ardından tekrar trafiğe açıldı. Emre A. polis tarafından gözaltına alındı. Poliste herhangi bir suç kaydının olmadığı belirlenen Emre A., hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI...

İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya tünelinde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." denildi. VALİLİKTAN İKİNCİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Avrasya tünelinde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." duyurusunda bulundu. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kapatılan Avrasya Tünel'i

-Polis ekiplerini tünel girişlerindeki önlemi

-Durdurulan araçlar

-Tünelin trafiğe açılması 19.08.2018 - 23.09 Haber Kodu : 180819168

19.08.2018 - 22.42 Haber Kodu : 180819166

19.08.2018 - 22.40 Haber Kodu : 180819165

19.08.2018 - 22.12 Haber Kodu : 180819160

19.08.2018 - 22.01 Haber Kodu : 180819158 2- BOŞ YOLDA YARIŞAN SÜRÜCÜDEN BİRİ KAZA YAPTI Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul DHA

Kağıthane O-2 Otoyolunda, yarıştığı öne sürülen araçlardan biri, bir otomobile çarparak 2 çocuğun yaralanmasına neden oldu

Kaza, saat 08.00 sıralarında, O-2 otoyolu Hasdal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Maslak yönünden Edirne yönüne ilerleyen iki lüks otomobil sürücüsü yarış yapmaya başladı. Birbirlerini geçmek için makas atan sürücülerden biri, kontrolü kaybederek önünde ilerleyen Serçin Baştürk yönetimindeki 34 UP 6912 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Baştürk'ün otomobili yolda savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durdu. Kazada, Serçin Baştürk'ün, otomobilin arka tarafında oturan iki oğlu hafif şekilde yaralandı. Yarışan sürücüler yüzünden kendisinin de tehlike atlattığını ifade eden Veysel Ayyan "Maslak yönünden geliyordum. Bu yola girdim, iki araç yarışıyordu. Kendimi sağa attım, süratimi kestim. Sonra burada kaza meydana geldi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Kaza yapan sürücülerden detay görüntü

-Kazada yaralanan çocuklardan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Yaralı çocukların anneleriyle birlikte ambulansa alınması

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Trafikten detay görüntü

-Veysel Ayyan ile röportaj

-Genel ve detaylar ================================ 3 - İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN ALIŞIK OLMADIĞI GÖRÜNTÜ - Pazartesi günü ve trafik yüzde 1 Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ - Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı. Her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu. Günün hemen hemen her saatinde trafik yoğunluğu oluşan Haliç Köprüsü girişinde Topkapı istikametinde ve Okmeydanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmadı. TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Edirne ve Ankara istikametinde trafikte yoğunluk olmadı. Anadolu Yakasında D-100 karayolu Maltepe'de de trafik yoğunluğu yaşanmadı.Sultanbeyli TEM Otoyolunda da trafikte yoğunluk görülmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde "1" olarak görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Haliç Köprüsü girişinde akıcı trafik

-Araçlardan genel ve yakın detaylar

-Haliç Köprüsünde genel ve yakın detaylar

-D-100 Maltepe trafikteki araçlardan görüntü

-TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde trafikteki araçlardan detay görüntü

-Genel ve detaylar ============================== 4 - GÜNGÖR URAS HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL DHA

Milliyet Gazetesi Ekonomi yazarı Güngör Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Milliyet Gazetesi Ekonomi yazarı Güngör Uras, Şişli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede dün öğleden sonra hayatını kaybetti. FUAT OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi Twitter hesabından Güngör Uras'ın için başsağlığı mesajı yayınladı.

Oktay mesajında, "Ekonomi gazeteciliğinin usta kalemi Prof. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.