DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

  13.14  Güngor Uras, Bebek Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

13.14
Güngor Uras, Bebek Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

11.00/12.00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Fatih ve Gaziosmapaşa ilçe başkanlıklarında bayramlaşma programlarına katılacak.

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