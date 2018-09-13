DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.55/15.30

-Japon prenses Akiko, Baltalimanı Japon Bahçesini gezecek. Sakıp Sabancı üzesi'nde bir programa katılacak. 11.00

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Saha Expo Fuarı'nın açılışına katılacak. DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 (KAZA ANI GÖRÜNTÜSÜYLE)

1- KARTAL'DA OTOMOBİL KUAFÖR DÜKKANINA GİRDİ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kartal'da minibüs yolunda sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak kuaför dükkanına girdi. Kazada ölen yada yararlanan olmazken iş yerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karlıktepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen 34 NE 1033 plakalı otomobilin sürücü Baran Gülsoy direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan bir kadın kuaförüne girdi. İhbar üzerine olay yeine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. SÜRÜCÜ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Otomobilin sürücüsü Baran Gülsoy kaza yaptıktan sonra sağlık ekiplerin müdahale etmesi istemedi ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Polis ekipleri kaza yerinde bir süre inceleme yaptı.

Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılarak çevredeki bir otoparka çekildi. Kaza da ölen yada yaralanan olmadı. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırımı aşarak dükkana girdiği görülüyor. Olaydan sonra polis ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptığı görüntülere yansıyor. KUAFÖRÜN SAHİBİ SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞUNU İDDİA ETTİ

İş yeri sahibi Ali Altunbaş da otomobil sürücünün uyuduğunu iddia ederek, "Şu an da maddi hasarımız var, gerekenleri polis arkadaşlarımız yaptı. Ölen ve yaralanan yok, sürücünün durumu da iyi. Dükkanımda yaklaşık 50 bin TL zararım var" diye konuştu. Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Olay yeri

-Kadın kuaföründen detay

-Polis ekipleri incelemesi

-Otomobilden detaylar

-Genel ve detaylar (EK GÖRÜNTÜ)

-Güvenlik Kamerası görüntüleri

-İş yeri sahibiyle röp. 13.09.2018 - 04.49 Haber Kodu : 180913006

13.09.2018 - 05.36 Haber Kodu : 180913007 =========================== 2- ATAŞEHİR'DE SOKAKTA 2 EL BOMBASI BULUNDU Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

İstanbul Ataşehir'de sokakta poşet içerisinde 2 adet el bombası ihbarı polisi harekete geçirdi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, bomba imha ekibinin yaptığı araştırmada bombaların içinin boş olduğu belirlendi. Yapılan incelemede ise bombaları iki inşaat işçinin olay yerine bıraktıktan sonra polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Bugün akşam saatlerinde Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Bingöl sokak üzerinde 4 katlı bir binanın bahçe duvarının yanında poşet içerisinde 2 adet el bombası ihbarı polisi hareke geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, bina önündeki caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından bölgeye gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi poşette inceleme yaptı. Bomba uzmanının yaptığı incelemede poşet içerisinde bulunan iki adet el bombasının boş olduğu saptandı. Bölgede trafik akışı normale dönerken, soruşturma başlatan polis çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Yapılan soruşturmada içerisinde bomba bulunan poşetleri bırakan kişilerin, aynı zamanda polise bomba ihbarında bulunan iki inşaat işçisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyette verdiği ifadelerinde Kadıköy'de bir evde boya yaptıklarını, işleri bittikten sonra ev sahibinin atmaları için verdiği hurdanın içerisinde iki adet el bombası görünce korkarak attıklarını ve polise ihbarda bulunduklarını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Güvenlik önlemlerinin görüntüsü

- Polislerin görüntüsü

- Bomba imha uzmanının incelemesi

- Detaylar 12.09.2018 - 21.27 Haber Kodu : 180912208

12.09.2018 - 22.24 Haber Kodu : 180912211 ======================== 3- KOCASİNAN'DA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN *Atık kağıt deposunda çıkan yangının ardından kağıt toplayıcıları ve mahalleli arasında gerginlik çıktı. Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Bahçelievler Kocasinan'da bulunan bir atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığı alanda ve yanında bulunan halı sahanın soyunma odalarında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangın sonrasında mahalleli ile kağıt toplayıcıları arasında arbede çıktı. 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kocasinan merkez mahallesinde bulunan atık kağıt toplama deposunda 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Alevler yan tarafta bulunan halı sahaya da tesir etti. Halı sahaya ait soyunma odaları kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı.

YANGIN SONRASI KAVGA: 4 YARALI

Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Katı atık deposunu burada istemediklerini belirten vatandaşlar eylem yaptı. Afgan uyruklu oldukları iddia edilen kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında kısa süreli arbede yaşandı. Sopaların kullanıldığı kavgada 4 mahalleli hafif şekilde yaralandı. Kavga polisin araya girmesiyle sonlandırılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Görüntü Dökümü:

---------------------

-Yangından alevli görüntüler(cep telefonu)

- Yangından görüntüler

- Mahallelinin görüntüsü

- Ambulans görüntüsü

-Röportaj

-Kavga anı(cep telefonu)

- Detaylar 12.09.2018 - 22.50 Haber Kodu : 180912213

12.09.2018 - 23.22 Haber Kodu : 180912216

12.09.2018 - 23.37 Haber Kodu : 180912217 (CEP TELEFONU)

12.09.2018 - 23.41 Haber Kodu : 180912220 ============================== 4- D-100'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI İstanbul DHA

D-100 karayolunda bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay D-100 karayolu Ankara istikametinde Yenibosna mevkiinde sol şeritte meydana geldi. Bir minibüs henüz bilinmeyen bir sepele alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarında yansıdı.