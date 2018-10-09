DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

1 YIL ÖNCE TAHLİYE OLDU Lotu Quli'nin, Azerbaycan'da mafya grubu lideri olarak 'Cinayete azmettirmek', 'Kundaklama', 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Gasp' suçlarından tutuklandığı, ve yaklaşık 1 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.

AZERİ MAFYASI VE İSTANBUL İLİŞKİSİ

Caniyev'in öldürülmesinin ardından 6 Kasım 2017'de Organize polisi Bahçelievler'de bulunan bir AVM'ye baskın düzenlemiş, operasyonda 'Şirinler' olarak bilinen suç örgütü üyeleri ve Caniyev'in kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 şüphelileri gözaltına almıştı. Şüphelilerin, Caniyev'i öldürttüğü iddia edilen Lotu Quli'nin öldürülmesi için toplantı yaptığı ve bunun için Şirinler Grubu'na 5 milyon lira teklif ettiği öne sürülmüştü.

İSTANBUL'DAKİ AZERİ CİNAYETLERİ MERCEK ALTINA ALINACAK

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lotu Quli olarak bilinen Nadir Salifova'nın İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda da meydana gelen Azeri cinayetleriyle bağlantısı olup olmadığını detaylı bir şekilde araştıracağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü (ARŞİV)

08.10.2018 - 20.49 Haber Kodu : 181008167

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(ÖZEL)

- TEM'DE KAZA …3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde, 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bu arada, hastanede tedavileri süren 5 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların görüntüsü

-Ambulansa konması

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp

-Yaşanan trafik yoğunluğu

-Araçların kaldırılması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve de tay görüntüler

08.10.2018 - 22.33 Haber Kodu : 181008169

