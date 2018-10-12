DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

19.30

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi akşam yemeğine katılacak. 12.30

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Beyoğlu Cihangir Camisi'nin açılışına katılacak. ////////////////////////////// DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 //////////////// 1- ARDA TURAN'IN POLİS İFADESİ... ARDA TURAN İFADESİNİN ARDINDAN EMNİYETTEN AYRILDI Müslüm SARIYAR / İstanbul DHA

Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'le kavgasının ardından savcılığın talimatıyla polise ifade verdi. Yaklaşık 3 saat ifade veren Arda Turan, taciz suçlamalarını ret ederken hastanede ateş edilmesi olayına ilişkin ise, beline koyarken tabancanın ateş aldığını söyledi. "TANIMADIĞIM BİRİNİN EVLİ OLDUĞUNU DA BİLEMEM"

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinde Arda Turan, "Ben Burak Yılmaz'la konuşurken bir anda Berkay beni çekmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım, o an vurdum. Daha sonra öğrendim ki, eşine laf söylemişim. Birincisi ben tanımam. Tanımadığım birinin evli olduğunu da bilemem. Ayrıca eşi 'Arda tuvalete giderken bana dokundu' demiş. Güvenlik kameralarında da belli ki, ben hiç tuvalete gitmedim." dedi.

"BELİME TEKRAR TABANCAYI KOYARKEN ATEŞ ALDI"

Hastaneden gerçekleşen olaylara ilişkin ise Arda Turan'ın, "Ben peşinden hastaneye gittim. Berkay'a, eşine hiçbir şey söylemediğimi söyleyip, 'Buna nasıl inanırsın' dedim. Hatta, o da bana 'Kaptan ben sana inanıyorum' dedi. Belimde olan tabancayı çıkardım orada bulunan masaya koydum, 'İnanmıyorsan beni vur' dedim. Burnu kırık olduğu için ona, 'Ben buradayım eğer taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burada, ben senden şikâyetçi de olmayacağım, ne yaparsan yap" dedim. Sonra belime tekrar tabancayı koyarken ateş aldı" dediği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Arda Turan'ın emniyetten ayrılması 11.10.2018 - 19.56 Haber Kodu : 181011226 ========================= 2- ŞARKICI BERKAY ŞAHİN'İN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Milli futbolcu Arda Turan ile ünlü sanatçı Berkay'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, basın açıklaması düzenledi. Mermer, çeşitli iddialarla gündeme gelen olaya ilişkin müvekkilinin şu ana kadarki açıklamalarının geçerli olduğunu söyledi. Berkay'ın tedavi olduğu hastaneye gelen Arda Turan'ın üzerindeki silahı birkaç el ateşlediğini ve konunun adli makamlara intikal ettiğini ifade etti. Avukat Mermer, milli futbolcunun şu sıralarda emniyette ifade verdiğini açıkladı.

Ünlü sanatçı Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, sanatçının tedavi olduğu özel hastanede akşam saatlerinde basın açıklaması düzenledi. Mermer, açıklamasında, "Bu konuda basında çıkan haberlerin hepsinin doğru olduğunu söylemek zorundayım, üzülerek. Olayın oluş şekli açıklığa kavuşmuştur. Bu resmi makamlara da intikal etmiştir. Biz de şikayetçi olduk. Olayın ardından ağır bir ameliyat geçirdi. Olayın neresinden bakarsanız bakın, Arda Turan'ın yaptığının izahı dahi mümkün değildir. Belki başka davalar da açmayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ARDA TURAN EMNİYETTE, İFADESİNE BAŞVURULUYOR"

Mermer açıklamasında, "Berkay Şahin, ilk müdahalenin yapıldığı hastaneye geldiği zaman, arkasından Arda Turan ve arkadaşları geliyor, o silah olayı orada gerçekleşmiş. Yere ateş edilmiş. Bu emniyetteki görüntülerde de, kayıtlarda da var. Müvekkilim olaydan sonra hastaneye gidiyor, arkasından Arda Turan 6 ya da 7 kişiyle beraber hastaneye geliyor ve baş başa görüşmek istediğini söylüyor. Acil bölümüne yakın bir odada Arda Turan, müvekkilime 'Ben senin eşin olduğunu bilmiyordum. Biliyorsam, çek, vur beni' diyor. Bunun üzerine müvekkilim de 'Bilip bilmemen önemli değil, yaptığın yanlıştı' gibi bir şey söyleyince, 'Ben böyle bir şey yapmam' deyip yere ateş ediyor. Şu an zaten Arda Turan zaten emniyette, ifadesine başvuruluyor" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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- Berkay'ın avukatının basın açıklaması 11.10.2018 - 19.21 Haber Kodu : 181011223 =========================== 3- KURTKÖY'DE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI : 12 YARALI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken trafik uzun süre aksadı.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. TIR ile bir yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1,5 saat sonra trafiğe açıldı

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili görüntü

-Araçları kaldırma çalışmaları

-Yoldaki temizlik çalışması

-Detaylar 11.10.2018 - 17.22 Haber Kodu : 181011176

11.10.2018 - 17.28 Haber Kodu : 181011181

11.10.2018 - 17.31 Haber Kodu : 181011182

11.10.2018 - 17.51 Haber Kodu : 181011192

11.10.2018 - 18.35 Haber Kodu : 181011204

11.10.2018 - 19.23 Haber Kodu : 181011224

11.10.2018 - 19.22 Haber Kodu : 181011225 =========================== 4- BEYOĞLU'NDA KAZA SUDANLI TURİST YARALANDI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı araçta bulunan Sudanlı bir turist yaralandı.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Mecidiyeköy-Eminönü hattında çalışan İETT otobüsü Tarlabaşı Bulvarı üzerinde önünde seyreden bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İETT otobüsünün önünde hasar oluşurken çarptığı aracın arka camı patladı. Araç içinde bulunan Sudanlı iki turistten biri bacağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıya araç içinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan yaralı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sudanlı turistlerin içinde bulunduğu araç sürücüsü, "Önümdeki araçlar yavaşlayınca ben de durdum otobüs arkadan çarptı" dedi. Kazayı gören motosiklet sürücüsü, "Önümüzdeki araç durunca ikimiz de durmak zorunda kaldık daha arkadan gelen otobüs duramadı vurdu. Araç içindeki kişi arka koltuktan öne fırladı, galiba kırılan cam bacağını yaraladı" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araç içindeki Sudanlı yaralı

-Kazaya karışan İETT otobüsü ve sürücüsü

-Araçlarda oluşan hasarlar

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Kazayı gören motosiklet sürücüsü ile röportaj

-Yaralının araç içinden çıkarılması ve ambulansa taşınması

-Kazaya karışan araç sürücüsü ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler 11.10.2018 - 19.08 Haber Kodu : 181011217 ============================= 5 - FATİH'TE İŞ HANINDA YANGIN Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Fatih'te çanta satışının yapıldığı bir iş hanında çıkan yangın korkuya yol çatı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eminönü Mercan Mahallesi Mangalcı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanında saat 20.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çanta satışının yapıldığı iş hanının çatısında dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fatih ve Eminönü itfaiye gruplarından ekipler, iş hanının çatısından yükselen alevleri söndürmeye çalışırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevrede bulunanların panikle sokağa döküldüğü yangında sağlık ekipleri de tedbir olarak olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında iş hanında hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yanan iş hanından görüntü

- İş hanından yükselen alevler ve dumanlar

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler 11.10.2018 - 21.00 Haber Kodu : 181011232

11.10.2018 - 21.34 Haber Kodu : 181011234

11.10.2018 - 20.55 Haber Kodu : 181011231 ========================= 6 - TEM'DE OTOBÜS YANGINI - Otobüsün yanma anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki içinde yolcu olmayan Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne istikametinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün arka motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı hemen emniyet şeridinde durdurarak aşağı indi. Yoldan geçen sürücüler, otobüs şoförüne yardıma koşarken, durumu da itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yardıma gelen sürücüler, yangın söndürme tüpleriyle yanan otobüse müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otobüse müdahale ederek söndürdü.

Otobüsün yanma anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün alev alev yandığı görülüyor.

GARAJA GİDİYORDUM İÇERİDE YOLCU YOKTU

Otobüs şoförü, "Bende bilmiyorum, birden bire alev aldı. Otobüste kimse yoktu, garaja gidiyordum" dedi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından otobüs çekici yardımıyla garaja çekildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından alev alev yanan otobüs

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Otobüs sürücüsüyle röp.

-Trafikten görüntü

Detaylar 11.10.2018 - 23.44 Haber Kodu : 181011248

12.10.2018 - 00.13 Haber Kodu : 181012001 ========================== 7- ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA

Ümraniye'de 300 metrekarelik mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.Yangın, Yukarı Dudullu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.