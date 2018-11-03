DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek. 09.30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'ne katılacak. //////////////////////////////////////////////////////////////// DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 1- DERBİDE FENERBAHÇE'YE ÜZÜCÜ HABER Kalp krizi geçiren taraftarın Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener olduğu belirtildi

Fenerbahçeli taraftarların büyük bir çoğunluğu vefat haberi üzerine deplasman tribününden ayrıldı Mustafa AKIN-Soner HASIRCIOĞLU-Hüseyin COŞKUN, İstanbul (DHA)

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, "Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, değerli

ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Edinilen bilgilere göre Kalp krizi geçiren taraftarın Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener olduğu belirtildi. Fenerbahçeli taraftarların büyük bir çoğunluğu vefat haberi üzerine deplasman tribününden ayrıldı

ve Koray Şener'in cenazesinin götürüldüğü Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne gittikleri belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü bu üzücü haber sonrası resmi sitesinden; "Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı. Görüntü Dökümü:

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-Hastane önünden detaylar 02.11.2018 - 23.25 Haber Kodu : 181102237

02.11.2018 - 23.11 Haber Kodu : 181102235 ============== 2- FENERBAHÇELİLER, TARAFTARIN VEFATI ÜZERİNE STADYUMU TERK ETTİ İSTANBUL DHA - Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ın konuğu Fenerbahçe oldu. Karşılaşma devam ederken Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, kalp krizi geçirerek vefat etti. Derbiyi izlemek üzere stada gelen taraftarların büyük kısmı, vefat haberini alması üzerine stadı terk etti. Görüntü dökümü:

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- Stattan ayrılan taraftarlardan görüntüler

- Otobüsteki taraftarlar detaylar

03.11.2018 - 00.57 - Haber Kodu : 181103008 ======================= 3- KALP KRİZİNE YENİLEN KORAY ŞENER'Lİ TEZAHÜRAT PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI "Sana gelemezsem öldüğüm gündür" İSTANBUL DHA - Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşadığı kalp krizine yenik düşmesi futbol camiasını derin yasa boğdu. Sevenleri, yakınları ve Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'in de içinde bulunduğu hatıraları paylaşmaya başladı.

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 2017 yılında kahvaltı buluşmasında birlikte söyledikleri tezahüratlardan birisinde "Sana gelemezsem öldügüm gündür" sözleri de bulunurken burada Koray Şener'in de yer alması ve tezahüratlara eşlik etmesi üzüntüyü bir kat daha derinleştirdi. Görüntü dökümü:

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-Koray Şener'in de bulunduğu buluşma ve yapılan tezahüratlar 02.11.2018 - 22.47 - Haber Kodu : 181102232

02.11.2018 - 22.58 - Haber Kodu : 181102233 4- OLAYLI DERBİDE, TARAFTAR SAHAYA GİRDİ, MAÇTAN SONRA 3 KIRMIZI KART ÇIKTI İSTANBUL DHA - Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan gerginlikler tribüne de yansıdı. Ayrıca maçın son düdüğünden sonra saha içinde yaşanan futbolcu kavgaları esnasında bir taraftar da sahaya girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın ardından maç sonunda yaşanan gerilim, tribünlere de sıçradı. Deplasman tribününün girişine sızan bazı Galatasaray taraftarları, bir sarı-lacivertli taraftarın vefat haberinden sonra stadı terk eden Fenerbahçe taraftarlardan sonra azınlıkta kalan sarı lacivertli taraftarlara saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin müdahale etmekte zorlandığı olaylarda bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Olaylar sonunda ise 8 taraftar gözaltına alındı. Öte yandan futbolcular soyunma odasına giderken gerilimin de devam ettiği öğrenildi. Koridorlarda kavgalar yaşandığı ve hakem Fırat Aydınus'un Jailson, Soldado ve Ndiaye ye 90. dakikanın ardından kırmızı kart gösterdiği belirtildi. ======================== 5- ABD'NİN İRAN AMBARGOSUNDAN İLK ETKİLENEN İRANLI HAVAYOLU ŞİRKETLERİ OLDU... ABD AMBARGOSU İRAN UÇUŞLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

ABD'nin İran'a yönelik ambargo doğrultusunda 1 Kasım'da başlayan yasak nedeniyle Türkiye'ye uçan İranlı havayolu şirketlerine akaryakıt verilmedi.

ABD'nin İran'ın petrol ve enerji ihracatını sınırlamayı hedefleyen yaptırımları 1 Kasım itibariyle başladı. Yaptırımlar ilk etkilenen havayolu şirketleri oldu. Türkiye'ye tarifeli ve tarifesiz(charter) sefer yapan havayolu şirketlerinin uçakları indikleri havalimanlarında akaryakıt alamadı. Bu nedenle geliş ve gidiş yakıtlarını İran'dan alarak Türkiye'ye uçan şirketler, yolcu ve kargo kapasitelerini düşürerek soruna geçici çözüm buldular. Havayolu şirketlerinin yetkilileri bu durumun uzun süre sürdürülemeyeceğini belirterek, kısa zamanda çözüm bulunması gerektiğini, aksi taktirde seferlerin duracağını söylediler.

"BU TÜRKİYE'YE GELEN İRANLI TURİST SAYISINDA KAYBA NEDEN OLACAK"

Bugün öğleden sonra İran'ın Tebriz şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen İranlı charter havayolu şirketi ATA Airlines, İstanbul'a 50 yolcu eksik geldi ve gitti. ATA Havayolları Atatürk Havalimanı İstasyon Müdürü Behzad Atarod, ABD ambargosu konusunda, kendilerine 31 Ekim'de bir yazı ulaştığını ifade ederek, "Bu yazı bütün İranlı havayolu şirketlerinin temsilcilerine gönderildi. Ayın 1'inden itibaren(1 Kasım) İranlı uçakların hiçbirine Türkiye'de yakıt verilmeyecek. Bizim de dün uçağımız yoktu; bugün Tebriz'e uçağımız var. Ancak ona yakıt alamadık. Çünkü istesek bile vermeyecekler. Bu nedenle yolcu sayısını neredeyse yarı yarıya düşürdük" diye konuştu. "İRANLI TURİST SAYISINA OLUMSUZ ETKİLER"

Atarod, "İki yakıt veren firma var. İkisi de Amerika ile bağlantılı olduğu için maalesef alamıyoruz. Bugün İstanbul-Tebriz uçuşumuz vardı. MD-83 tipi uçaklarımız 160 kişilik ancak biz bunu 100 yolcuya düşürdük. Çünkü uçağın ağırlığını azaltarak yakıt sorunu yaşamasın istedik" dedi. Ambargonun İranlı havayolu şirketlerini ve dolayısıyla Türkiye'ye gelecek İranlı turist sayısını da olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Atarod, "Yakıt verilmediği takdirde yolcu sayısını uçurmak mümkün değil. Çünkü şirketler zarar eder. Bu da Türkiye turizmi açısından, burada çalışan İranlı firmalar açısından büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

5 İRAN ŞİRKETİ UÇUYOR

İstanbul Tahran hattında İran'ın milli hava yolu şirketi İran Air dışında Mahan Air, ATA Airlines, Qeshm Airlines, Iran Aseman Airlines'ın uçuşları yer alıyor. Görüntü Dökümü

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-Tebriz'e giden uçağın körükte çıkışı

-Uçağın altındaki görevliler

-Uçağın pushback aracıyla itilmesi

-Uçağın pist başına gidişi

-Cashmir Air'in uçağından görüntüler

-İran'a sefer giden uçaklar

-İranlı havayolu şirketlerinin terminaldeki ofisleri

-Behzad Atarod ile röp

-Genel ve detaylar 02.11.2018 - 18.44 Haber Kodu : 181102209 6- BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN OTOMOBİL ASILI KALDI Haber -Kamera: Özgür EREN Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü evin balkonuna girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç evin balkonunda asılı kaldı

Kaza, Sinanpaşa Mahallesi Akmaz Çeşme Sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 34GK 0799 plakalı aracın sürücüsü Gülten Demir(45) yanında bir kişi ve çocuğu olduğu halde otoparktan çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir apartmanın giriş katındaki balkona çarpan araç, asılı kaldı. İçerisindeki 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla asılı kalan araçtan çıkarıldı. Kazanın etkisiyle kısa süreli şoka giren 3 kişiyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücüye alkol testi yaptı.

Kaza nedeniyle evin balkonunda hasar oluştu.

Kadın sürücü, çocuğu ile birlikte ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Apartman sakini Hasan Çetinkaya "İçerideydik, bir gümbürtü koptu. Bir kadının haykırışı vardı, çocuk ağlaması vardı. O anda ben dışarıya çıkamadım. Sonra baktım kaza bu şekilde vuku bulmuş" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Evin balkonuna giren araçtan genel ve yakın detaylar

-Evin balkonundan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü

-Hasan Çetinkaya ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar 02.11.2018 - 18.26 Haber Kodu : 181102207 ================== 7- SULTANGAZİ'DE KAZA: ÜŞÜMESİN DİYE YARALIYI KENDİ MONTUYLA ÖRTTÜ Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce refüje daha sonra seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Habipler Arnavutköy bağlantı yolunda meydana geldi. Arnavutköy yönünden Gaziosmanpaşa yönüne seyir halinde olan Abdurrahman Sever yönetimindeki 34 F 6310 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, daha sonra aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Arif Tankış yönetimindeki 34 KP 5359 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çarparak durdu.

ÜŞÜMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN ÜZERİNE KENDİ MONTUNU ÖRTTÜ

Kazada, Abdurrahman Sever yaralandı. Yaralı sürücü kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Yaralıya ilk müdahaleyi kazayı görerek yardımına koşan sürücüler ve kazaya karışan diğer araç sürücüsünün arkadaşı yaptı. Yaralı sürücüyü yere yatıran sürücülerden biri üşümesini engellemek için üzerine kendi montunu örttü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. TEKERİ ALTINDAN FIRLAMIŞTI

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Arif Tankış, "34 F 6310 plakalı araç sol şeritten devam ederken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma vuruyor. Kaldırıma vurduktan sonra da sağ şeride doğru yöneldi. Bu arada tekeri altından fırlamıştı. Benim sol kapıya çarpıp, benim kaldırıma vurmama sebep oldu. Arkadaşı araçtan çıkardık. Ambulans alıp hastaneye kaldırdı" dedi.

Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan Emrah Özdoğan ise, sürücünün araçtan çıktığını ve ayakta olduğunu belirterek, "Yaralı arkadaş bize Sultançiftliği sapağından çıkan bir aracı fark etmediğini ve ani fren yaptığını söyledi. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje ve benimde içinde olduğum araca çarptı. Kazadan sonra arkadaş araçtan kendi imkanlarıyla çıktı, ayaktaydı. Ambulans çağırması gerektiğini söyledim. Oda gerek olmadığını söyledi. Arkadaşa bir şey olmasın diye hemen yere yatırdık. Hareket etmemesi gerektiğini söyledim. İlkte iyiydi, ayaktaydı ama sonra kötü gördüm onu. Çünkü kaza sıcak anında belli olmuyor. O da hissetmeyebilir onu. İnşallah bir şey olmaz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Sürücünün yaralının üstünü montla örtmesi

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa konulması

-Kaza yapan araçlar 02.11.2018 - 21.57 Haber Kodu : 181102229 ================ 8- KADIKÖY'DE ÇATI YANGINI Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de 15 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Apartman kısa sürede boşaltıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Güneşli Sokak üzerinde bulunan 15 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çatıda gündüz yapılan tamirattan kaynaklandığı ileri sürüldü. Apartmanda oturan bir kadın, "Birdenbire koku hissederek fark ettik. Gelen itfaiye yeterli olamadı. Uzaklardan takviye istendi. Bu apartmanın en önemli şeyi yangın merdiveni yok. 15 katlı bir apartmanda merdiven yok. Bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu söylememe gerek var mı bilemiyorum artık. Mal kaybı olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.