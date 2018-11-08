DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

09.30 -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "TRANSİST 2018 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı"nın açılışına katılacak.

09.30
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "TRANSİST 2018 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı"nın açılışına katılacak.

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