DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

17.00 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek.

17.00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek.

14.00
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akademi Beyoğlu'nun açılış programına katılacak.

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