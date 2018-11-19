DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızının nikah şahitliğini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikdüzü'nde hasta ziyaretinde bulunduktan sonra Bakırköy Yeşilköy'de bulunan bir otele geçti. Erdoğan burada Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in Kızı Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel çiftinin nikah törenine katıldı. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver kızının nikahını kıyarken Erdoğan da Bilge Betül Suver'in nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan daha sonra otelden yarıldı.

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Ziyaretten görüntüler

18.11.2018 - 19.28 Haber Kodu : 181118133

18.11.2018 - 19.57 Haber Kodu : 181118135

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4 -BEYOĞLU'NUN DAR SOKAKLARINDA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu'nda 5 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Sokakların darlığına araçların plansız parkı da eklenince, itfaiye ekipleri yangına ulaşıp müdahale etmekte zorlandı. Mahalleliyi sokağa döken yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, apartmanın alevlere teslim olan çatısı kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu, Halıcıoğlu Mahallesi, Turşucu Hüseyin Sokağı'nda saat 02.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Apartmanın çatısının alevlere teslim olduğunu gören mahalleli, sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve araçların plansız şekilde park edilmesi nedeniyle yangına ulaşmakta ve müdahale etmekte zorluk çekti. Vatandaşların da çabalarıyla bazı araçlar bulunduğu yerden çekilerek yol açıldı, itfaiye erleri yangına müdahale etti. Yangının merkezi olan çatı katında kimsenin bulunmadığı, apartmanın diğer katlarında bulunanların ise sorunsuz bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Şişli ve Beyoğlu itfaiyelerine bağlı ekiplerin, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Mahalle sakinlerinin paniği ve sokak üzerindeki düzensiz araç parkı görüntülere de yansıdı. Yangın nedeniyle apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.