DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00\n- CUMHURBA\u015eKANI RECEP TAYY\u0130P ERDO\u011eAN, UKRAYNA DEVLET BA\u015eKANI PETRO PORO\u015eENKO \u0130LE G\u00d6R\u00dc\u015eECEK\n(VAHDETT\u0130N K\u00d6\u015eK\u00dc)\n15.37\n- P. UZMAN ONBA\u015eI MAHMUT M\u00dcCAH\u0130T \u00dcLGEN \u0130\u00c7\u0130N CENAZE T\u00d6REN\u0130 D\u00dcZENLENECEK.\n(PEND\u0130K 15. TEMMUZ \u015eEH\u0130TLER CAM\u0130\u0130)Milyonlarca ara\u00e7 sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmay\u0131nAdalar\u2019dan sonra Marmara Adas\u0131\u2019ndaki mercanlar\u0131 da \u00f6ld\u00fcrd\u00fck10 bin ki\u015fi, Sar\u0131kam\u0131\u015f \u015fehiteri i\u00e7in me\u015falelerle y\u00fcr\u00fcd\u00fc
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