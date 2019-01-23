DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.30\n-Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, T\u00fcrkiye-Malta \u0130\u015f Konseyi Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lacak. Conrad Otel\n09.00\/14.30\nCHP \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Ba\u015fkan aday\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu, Tuzla ve Pendik il\u00e7elerinde \u00e7al\u0131\u015fmalarda bulunacak.PARTNERBikinili foto\u011fraflar\u0131yla olay olan \u00fcnl\u00fc fenomen donarak \u00f6ld\u00fc!Polisten insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131na, yabanc\u0131 kad\u0131nlara \u015fiddete kar\u015f\u0131 Arap\u00e7a bro\u015f\u00fcrSultangazi'nin 'zengin' dilencisi
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