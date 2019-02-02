DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00 /17.30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul edecek . Erdoğan daha sonra Ürdün Kralı 2.Abdullah ile akşam yemeğinde biraraya gelecek
(Tarabya Köşkü)
10.00-11.00-14.00
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Deri İş Sanayi'de kahvaltı programına katılacak, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret edecek, Manav Türkleri Federasyonu üyeleriyle buluşacak, Rumeli-Selanik Göçmenleri Zerdeçal Günleri'ne iştirak edecek.
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