DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.
12.00
-İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu TÜYAP'taki Turizm Fuarında çeşitli kentlerin standlarına konuk olacak.
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